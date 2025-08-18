এইচ পি ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকাৰ এছ ভি পি আৰু এম ডি ইপ্সিতা দাসগুপ্তাই কয় যে পি এল আই ২.০ৰ অধীনত ভাৰতত কোম্পানীটোৰ উৎপাদন ক্ষমতা দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা আছে, যিটো প্ৰথম বছৰত প্ৰায় ৬ শতাংশৰ পৰা ১৩ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব।

কোম্পানীটোৱে অহা কেইবছৰমানৰ ভিতৰত ইয়াক প্ৰায় ৩৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে, লগতে দ্বিতীয় স্তৰৰ চহৰসমূহত নিজৰ উপস্থিতি গভীৰ কৰাৰ লগতে ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাণিজ্যিক ব্যৱসায়ৰ ৩০ শতাংশ অংশ গ্ৰহণ কৰা এম এছ এম ইসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে। 