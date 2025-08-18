ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ বৰ্ধিত বজাৰখন দেখি অভিভূত হৈ পৰিছে বহু বিদেশী প্ৰতিষ্ঠান। শেহতীয়াকৈ বিশ্ব সকলো প্ৰান্ততে বজাৰ মেলিবলৈ সক্ষম হোৱা এইচ পি কোম্পানীয়ে আগন্তুক সময়ত ভাৰতত উতপাদনৰ পৰিমাণ দুগুণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য নিগমৰ তথ্য অনুসৰি ১২৫ ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত পিচি বজাৰ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ৮.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, য’ত ৩৩ লাখ ইউনিট প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এইচ পিয়ে ১২৫ ত্ৰৈমাসিকত ২৯.১ শতাংশ অংশীদাৰিত্বৰে ভাৰতৰ পিচি বজাৰত নিজৰ নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে, যাৰ ফলত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি চালান ৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে।
এইচ পি ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকাৰ এছ ভি পি আৰু এম ডি ইপ্সিতা দাসগুপ্তাই কয় যে পি এল আই ২.০ৰ অধীনত ভাৰতত কোম্পানীটোৰ উৎপাদন ক্ষমতা দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা আছে, যিটো প্ৰথম বছৰত প্ৰায় ৬ শতাংশৰ পৰা ১৩ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব।
কোম্পানীটোৱে অহা কেইবছৰমানৰ ভিতৰত ইয়াক প্ৰায় ৩৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে, লগতে দ্বিতীয় স্তৰৰ চহৰসমূহত নিজৰ উপস্থিতি গভীৰ কৰাৰ লগতে ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাণিজ্যিক ব্যৱসায়ৰ ৩০ শতাংশ অংশ গ্ৰহণ কৰা এম এছ এম ইসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে।