পৰিয়াল ফ্ল’টাৰ পৰিকল্পনাক ব্যক্তিগত পৰিকল্পনাৰ পৰা কেনেকৈ ভিন্ন কৰে?

মূল পাৰ্থক্যটো হ’ল, ফ্ল’টাৰ পৰিকল্পনাই এটা পলিচিৰ অধীনত একাধিক ব্যক্তিক আৱৰি লয়। আনহাতে, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বীমা পৰিকল্পনাই কেৱল এটা ব্যক্তিকহে আৱৰি লয়। এইটোয় দুয়োটাৰ মাজত মূল পাৰ্থক্য। তলত দেখা গৈছে দুয়োটা পৰিকল্পনা কেনেদৰে ভিন্নঃ
বৈশিষ্ট্য
পৰিয়াল ফ্ল’টাৰ পৰিকল্পনা
ব্যক্তিগত পৰিকল্পনা
কভাৰেজ (Coverage)
পৰিয়ালৰ বাবে এটা যৌথ কভাৰ। উদাহৰণস্বৰূপে, ₹10 লাখ যিকোনো সদস্যে প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ₹5 লাখ কভাৰ পায়। এই কভাৰ ভাগ কৰিব নোৱাৰি।
প্ৰিমিয়াম খৰচ (Premium Cost)
এটা প্ৰিমিয়ামত সকলো সদস্য আৱৃত হয়। তৰুণ আৰু সুস্বাস্থ্য সদস্য থকা পৰিয়ালৰ বাবে ই সস্তা।
প্ৰতিজনক নিজৰ পলিচিৰ বাবে পৃথক প্ৰিমিয়াম দিব লাগে। ফলত খৰচ দ্ৰুত বৃদ্ধি পায়।
যোগ্যতা (Eligibility)
নিজ, পত্নী/পতি, সন্তান আৰু কিছুক্ষেত্ৰত অভিভাৱককো আৱৰি লয়। সকলো সদস্য এটা পলিচিৰ অধীনত থাকে।
প্ৰতিজন সদস্যৰ নিজৰ নামত পৃথক পলিচি থাকিব লাগে।
বিনিফিট ব্যৱহাৰ (Benefit Utilisation)
প্ৰয়োজনে যিকোনো সদস্যে সম্পূৰ্ণ কভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
কেৱল বীমিত ব্যক্তিয়ে নিজৰ কভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আন সদস্যই এই কভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে।
পলিচি ব্যৱস্থাপনা (Policy Management)
এটা নবীকৰণ তাৰিখ আৰু এটা পলিচি দস্তাবেজ। সহজে অনুসৰণযোগ্য।
প্ৰতিজন সদস্যৰ পৃথক দস্তাবেজ, তাৰিখ আৰু পেমেণ্ট থাকে যিবোৰ আলাদাভাৱে ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে।
একেটা পৰিকল্পনাই কেনেদৰে সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে?
পৰিয়াল ফ্ল’টাৰ স্বাস্থ্য বীমা পৰিকল্পনাই এটা যৌথ কভাৰৰ অধীনত সকলো সদস্যক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। ই সস্তা আৰু পৰিচালনাত সহজ। তলত দিয়া হৈছে এই পৰিকল্পনাই কেনেদৰে পৰিয়ালক সুৰক্ষিত আৰু সঞ্চয়ী কৰে।
যৌথ কভাৰেজ পুল: মোট বীমা ৰাশি সকলো সদস্যৰ বাবে উপলব্ধ। যদি আপোনাৰ পলিচিত ₹10 লাখৰ কভাৰ আছে, তেন্তে পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্যে প্ৰয়োজনে এই ৰাশি আংশিক বা সম্পূৰ্ণ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
খৰচৰ দিশে লাভজনক: পৰিয়াল ফ্ল’টাৰ পৰিকল্পনাত সকলো সদস্যৰ বাবে এটা প্ৰিমিয়ামহে দিব লাগে। এইটো একাধিক বীমা সংস্থাৰ পৃথক পলিচি লোৱাৰ তুলনাত বহুত সস্তা।
একাধিক সুবিধা : দাৱী পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্যৰ পৰা আহিব পাৰে। এটা বছৰত সন্তানক অপাৰেচন লাগিব পাৰে, আৰু পাছত মাতৃ বা পিতৃৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে। একেটা কভাৰে দুয়ো ক্ষেত্ৰক সমৰ্থন কৰে।
সহজ পৰিচালনা:এটাহে নবীকৰণ, এটাহে দস্তাবেজৰ ছেট। ই সময় বচায় আৰু তাৰিখ মিচ কৰাৰ চিন্তা হ্ৰাস কৰে। সকলো কাম সহজে পৰিচালনা কৰিব পৰা যায়।
তৰুণ আৰু বৃদ্ধি পাই থকা পৰিয়ালৰ বাবে ফ্ল’টাৰ পৰিকল্পনা কেনেকৈ ভাল কাম কৰে?
পৰিয়াল ফ্ল’টাৰ পৰিকল্পনা তৰুণ পৰিয়ালৰ বাবে আটাইতকৈ উপযুক্ত। ই লচিলতা, সস্তা প্ৰিমিয়াম, আৰু বেছি কভাৰেজ প্ৰদান কৰে। চাওঁ আহক, এই পৰিকল্পনা কিয় ভাল মিলে:
সস্তা বীমা মাচুল: এটা মাচুলত পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য আৱৃত হয়। এইটো প্ৰতিজন সদস্যৰ বাবে পৃথক বীমা লোৱাৰ তুলনাত বহুত সস্তা।
সকলো সদস্য সুৰক্ষিত: এই পৰিকল্পনাই সাধাৰণতে পত্নী বা পতি, সন্তান আৰু কিছুক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰশীল মাতৃ-পিতাক আৱৰি লয়। সকলো সদস্য একেটা নীতিৰ তলত সুৰক্ষিত থাকে।
নতুন সদস্য যোগ কৰা সহজ: যেতিয়া এটা নতুন শিশুৰ জন্ম হয়, তেতিয়া তাক পলিচিত যোগ কৰা বহুত সহজ — নতুন পলিচিৰ প্ৰয়োজন নহয়। আপোনাৰ পৰিয়াল বৃদ্ধি পালে, কভাৰো স্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পায়।
বীমাৰ সঠিক ব্যৱহাৰ: প্ৰয়োজনে যিকোনো সদস্যে বীমা ৰাশি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনোজনৰ চিকিৎসাৰ খৰচ বেছি হয়, তেন্তে সম্পূৰ্ণ বীমা সেই চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়।
সহজ পৰিচালনা: এটাহে পলিচি মানে কম নবীকৰণ আৰু কম দাৱী পৰ্যালোচনা। ব্যস্ত জীৱন থকা পৰিয়ালৰ বাবে এই ব্যৱস্থা সহজ আৰু সময় বচাওঁৱা।
পৰিয়াল ফ্ল’টাৰত জানিবলগীয়া যুক্তি আৰু সীমাবদ্ধতা
ফ্ল’টাৰ পৰিকল্পনাই টকা বচায়, কিন্তু কিছুমান সীমাবদ্ধতাও থাকে। এইবোৰ জানিলে পৰিয়ালৰ বাবে ভালকৈ পৰিকল্পনা কৰিব পৰা যায়।
যুক্তি:
বীমা ৰাশি শেষ হোৱাৰ আশঙ্কা: যদি কোনো সদস্যে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে চিকিৎসালয়ত থাকিব লাগে, তেন্তে বীমাৰ সৰ্বাধিক বা সম্পূৰ্ণ অংশ ব্যৱহৃত হ’ব পাৰে। ফলত সেই বছৰত আন সদস্যৰ বাবে পর্যাপ্ত ৰাশি নাথাকিবও পাৰে।
একাধিক অসুস্থতাৰ ঘটনা: যদি একে সময়তে দুজন বা ততোধিক সদস্য অসুস্থ হয়, তেন্তে যৌথ কভাৰেজ পৰ্যাপ্ত নোহোৱাও পাৰে। এনে সময়ত নিজৰ পৰা অতিৰিক্ত খৰচ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে।
বয়সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মাচুল বৃদ্ধি: বীমা মাচুল পৰিকল্পনাত থকা সৰ্বাধিক বয়সী ব্যক্তিৰ বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গণনা কৰা হয়। সেই ব্যক্তিৰ বয়স বৃদ্ধি পালে, মাচুলৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পায়।
সীমাবদ্ধতা:
পুৰণি বেমাৰ বাবে অপেক্ষাৰ সময়: ফ্ল’টাৰ পৰিকল্পনাত সাধাৰণতে অপেক্ষাৰ সময় থাকে। কিছুমান চিকিৎসা তৎক্ষণাত বীমাৰ আওতাত নহ'বও পাৰে।
হাস্পতালৰ বিচনাৰ নিৰিখৰ সীমা: কিছুমান পৰিকল্পনাই চিকিৎসালয়ৰ কক্ষ ভাড়া বা নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়াৰ খৰচৰ ওপৰত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে। এই সীমাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ খৰচ সম্পূৰ্ণভাৱে দাৱী কৰিব নোৱাৰি।
নীতিৰ সমাপ্তিৰ নিয়ম: পৰিকল্পনাত থকা সৰ্বাধিক বয়সী ব্যক্তিয়ে বীমা সংস্থাৰ নিৰ্ধাৰিত বয়সসীমা অতিক্ৰম কৰিলে, নীতি বন্ধ হ’ব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে পৃথক ব্যক্তিগত বীমা ল’ব লাগিব পাৰে।
পৰিয়াল ফ্ল’টাৰ বনাম ব্যক্তিগত পৰিকল্পনা: কোনটো অধিক মিতব্যয়ী?
দুয়োটা পৰিকল্পনাৰ নিজৰ উদ্দেশ্য আছে। কোনটো বাছি ল’ব, সেয়া আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আকাৰ, সদস্যৰ বয়স আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।
পৰিয়াল ফ্ল’টাৰ পৰিকল্পনা তেতিয়াই আটাইতকৈ ভাল কাম কৰে যেতিয়া সকলো সদস্য তৰুণ আৰু সুস্বাস্থ্য। যৌথ কভাৰৰ মানে এটা মাচুলত সকলো সদস্য আৱৃত হয়। ই খৰচ কমায় আৰু একে সময়তে ভাল সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। সৰু পৰিয়ালৰ বাবে সস্তা পৰিয়াল ফ্ল’টাৰ বীমা লোৱাৰ দ্বাৰা বেছি মূল্যবান ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে।
ব্যক্তিগত পৰিকল্পনা তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ বাবে উপযুক্ত য’ত বয়স্ক সদস্য আছে বা চিকিৎসাৰ যুক্তি বেছি। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কভাৰ পায়, যি আন কেউগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ ফলত প্ৰতিজন সদস্যৰ নিজা সুৰক্ষা নিশ্চিত হয়, যদিও খৰচ অলপ বেছি হয়। কিন্তু ই ব্যক্তিগত সুৰক্ষাৰ দিশে বেছি নিৰ্ভৰযোগ্য।
পৰিয়াল ফ্ল’টাৰ পৰিকল্পনাই সঞ্চয় আৰু সহজতা দুয়ো একেলগে আনে। ই স্বাস্থ্য বীমাক সহজে পৰিচালনাযোগ্য আৰু কম খৰচত বজাই ৰাখিবলৈ সহায় কৰে। পৰিয়ালসমূহে একাধিক পলিচিৰ চিন্তা নকৰাকৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে। তবে নীতি বাছনি কৰাৰ আগতে বীমা ৰাশি, অপেক্ষাৰ সময় আৰু সীমাবদ্ধতা চাওক। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনৰ সৈতে মিল খোৱা ৰাশি নিৰ্বাচন কৰক। সঠিক পৰিকল্পনাৰে ফ্ল’টাৰ বীমাই অর্ধেক খৰচত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে।