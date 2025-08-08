মাৰ্চ মাহত দেশৰ ১৩খন চহৰত গৃহ নিৰ্মাণৰ মূল্য সূচাংক বৃদ্ধি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ আৱাসিক সম্পত্তিৰ প্ৰবল চাহিদাৰ বাবে ১৩খন ডাঙৰ চহৰৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ মূল্য সূচকাংক ৮ পইণ্ট বৃদ্ধি হৈ হৈছেগৈ ১৩২পইন্ট। আৰ ই এ ইণ্ডিয়াৰ ৰিয়েল এষ্টেট ক্লাছিফাইড প্লেটফৰ্ম হাউছিং ডট কম আৰু ইণ্ডিয়ান স্কুল অৱ বিজনেছ (আই এছ বি)ৰ যৌথ পদক্ষেপে ১৩খন চহৰৰ মূল্যৰ ধাৰা অনুসৰণ কৰে।
সেইবোৰ হ’ল আহমেদাবাদ, বেংগালুৰু, চেন্নাই, ফৰিদাবাদ, গান্ধীনগৰ, গাজিয়াবাদ, গ্ৰেটাৰ নয়ডা, গুৰুগ্ৰাম, হায়দৰাবাদ, কলকাতা, মুম্বাই, নয়দা, আৰু পুণে। এই সূচকাংকটোৱে যোৱা বছৰৰ একে মাহত ১২৪ পইণ্টৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত ১৩২ পইণ্টলৈ মধ্যমীয়া ৮ পইণ্ট বৃদ্ধি পাইছে। অৱশ্যে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ তুলনাত এই সূচকাংক স্থবিৰ হৈ আছে। ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত এই সূচকাংক ১৩১ পইণ্টত আছিল।
"ভাৰতীয় গৃহ নিৰ্মাণ বজাৰখন বৰ্তমান সুস্থ একত্ৰীকৰণৰ পৰ্যায়ত আছে। বৃহৎ চহৰসমূহত মূল্যবৃদ্ধিৰ বৰ্ধিত সময়ৰ পিছত আমি এতিয়া মূল্যৰ আদৰণীয় স্থিতিশীলতা দেখিবলৈ পাইছো। এই মূল্যৰ স্থবিৰতাই বজাৰৰ সতৰ্ক আৱেগ আৰু যোগান পক্ষৰ সালসলনিৰ প্ৰতিফলন ঘটালেও অধিক বহনক্ষম বৃদ্ধিৰ ভেটিও স্থাপন কৰিছে।"