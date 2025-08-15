৭৯সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসঃ মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰীসকলে ক'ত কোনে কৰিব পতাকা উত্তোলন...

New Update
ডিজিটেল ডেস্কঃ কিছু সময়ৰ পাছতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলে উত্তোলন কৰিব পতাকা। কোনে কত উত্তোলন কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা।
- মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা- খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ (গুৱাহাটী)
- ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, পঞ্চায়ত/গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী- দক্ষিণ শালমৰা মানকাচাৰ
- অতুল বৰা, কৃষি মন্ত্ৰী- যোৰহাট
- কেশৱ মহন্ত, ৰাহজ মন্ত্ৰী- নগাঁও
- উৰ্খাও গৌড়া ব্ৰহ্ম, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প মন্ত্ৰী- বাক্সা
- চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী- কামৰূপ
- ডাঃ ৰণোজ পেগু, শিক্ষা মন্ত্ৰী- বিশ্বনাথ
- অশোক সিংহল, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী- শোণিতপুৰ
- যোগেন মহন, পৰিবহণ মন্ত্ৰী- চৰাইদেউ
- অজন্তা নেওগ, বিত্ত মন্ত্ৰী- শিৱসাগৰ
- পীযুষ হাজৰীকা, জলসম্পদ মন্ত্ৰী- মৰিগাঁও
- বিমল বড়া, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী- তিনিচুকীয়া
- জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী- নলবাৰী
- নন্দিতা গাৰ্লোচা, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী- বঙাইগাঁও
- প্ৰশান্ত ফুকন, শক্তি মন্ত্ৰী- ডিব্ৰুগড়
- কৌশিক ৰায়, খাদ্য আৰু যোগান মন্ত্ৰী- শিলচৰ
- কৃষ্ণেন্দু পাল,পশুপালন মন্ত্ৰী- শ্ৰীভূমি
- ৰূপেশ গোৱালা, শ্ৰমিক কল্যাণ মন্ত্ৰী- লখিমপুৰ
- প্ৰমোদ বড়ো, বিটিআৰ প্ৰধান- কোকৰাঝাৰ
- গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী, বিটিচি- ওদালগুৰি
- তুলিৰাম ৰংহাং, মুখ্য কাৰ্যবাহী, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ- ডিফু
- দেৱলাল গাৰ্লোচা, মুখ্য কাৰ্যবাহী, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ- হাফলং
- ডাঃ নোমল মমিন, উপাধ্যক্ষ, অসম বিধানসভা- গোৱালপাৰা