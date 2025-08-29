চাবস্ক্ৰাইব কৰক

খানাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণত প্ৰতিশ্ৰুতি, শান্তি, বিকাশৰ বাণীঃ ২০২৬ লৈ দলক দিলে গতি...

'জাতি, মাটি, ভেটিৰ সংকল্পৰে ২০১৬ চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিলো। জাতি, মাটিৰ সুৰক্ষা আৰু অসমৰ বিকাশেই হ’ল অসমৰ বিকাশৰ মূল মন্ত্ৰ।- খানাপাৰাত এই মন্তব্য ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 

ডিজিটেল ডেস্কঃ  ‘’জাতি, মাটি, ভেটিৰ সংকল্পৰে ২০১৬ চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিলো। জাতি, মাটিৰ সুৰক্ষা আৰু অসমৰ বিকাশেই হ’ল অসমৰ বিকাশৰ মূল মন্ত্ৰ। যিধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াই অপাৰেচন সিন্দূৰ, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নক্সালবাদৰ ওপৰত এক চূড়ান্ত মাধমাৰ মাৰিছে যিধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াই পাকিস্তানক উচিত শিক্ষা দিছে আমিও আমাৰ ৰাজ্যত জাতি, মাটি, ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰিব যাম’’। খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত এই মন্তব্য ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 

সন্মিলনত উপস্থিত থকা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক সম্বোধন কৰি ভাষণৰ আৰম্ভণিতে কয়, আজি আমি অসমৰ ৰাইজক সন্মানৰ সৈতে জনাব খোজো সদ্য ঘোষিত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ মিত্ৰগোটে জিলা পৰিষদৰ ৩৯৭ খন আসনৰ ভিতৰত ৩০১ খন আসনত বিজয়ী হ’বলৈ সক্ষম হৈছো। অত্যন্ত সন্মানৰ সৈতে জনাব বিচাৰো ২০৮৮ খন আসনৰ ভিতৰত আঞ্চলিক পঞ্চায়তত আমাৰ মিত্ৰদলে ১৪৪৫ খন আসনত বিজয়ী হবলৈ সক্ষম হৈছে। 

মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰো আমাৰ চাৰিওটা দলৰ ভিতৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৱাৰ্ড মেম্বাৰত আমি ২১৯২০ খন আসনত আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত ইয়াৰ আগতে কোনেও এনেধৰণৰ বৃহত বিজয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি এন ডি এয়ে এই বিশাল বিজয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 

‘’অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত অসমত ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে শান্তি আহিছে’’

ভাষণত ড০ শৰ্মাই কয়, অসমবাসী ৰাইজৰ ৰাইজৰ ওচৰত শীৰণত কৰি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত সকলো স্তৰতে বিজয়ী কৰাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। অসমৰ ৰাইজক কথা দিছো আমাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তক অসমৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিম। জাতি, ভেঁটি আৰু মাতৃ ৰক্ষাৰ বাবে নিৰন্তৰভাৱে কৰিম। 

তেওঁ কয়, অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত অসমত ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে শান্তি আহিছে। তেখেতৰ নেতৃত্বত বড়ো শান্তি চুক্তি, আলফা শান্তি চুক্তি, কাৰ্বি শান্তি চুক্তি, ডিমাছা শান্তি চুক্তি, আদিবাসী শান্তি চুক্তি আদিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যলৈ শান্তিৰ নতুন দিগন্ত উভতি আহিছে। 

পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক সম্বোধন কৰি কয়, যোৱা ৫ বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেনেকৈ অসমৰ ৰাইজৰ কাম কৰিলে তেনেকৈ অহা ৫ টা বছৰত আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ কৰ্ম ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলটোক, জাতিক আৰু দেশক সন্মানিত কৰাৰ বাবে নিৰন্তৰে কাম কৰিব। 

পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিব চৰকাৰে

সন্মিলনত ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰি কয়, অহা ১ জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে পঞ্চায়তৰ সকলো স্তৰৰ প্ৰতিনিধি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে চিকিৎসা খৰচ বিনামূলীয়াভাৱে বহন কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে যেনেকৈ সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা খৰচ লাভ কৰে তেনেকৈ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই ১০০ শতাংশ স্বাস্থ্যৰ সুবিধা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব। 

তেওঁ আৰু কয়, আমি চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকক সকলো ধৰণে সহযোগিতা কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে এখন দুৰ্নীতিমুক্ত পঞ্চায়ত, এখন দুৰ্নীতিমুক্ত সমাজ অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিব লাগিব। ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছো। আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিলো, এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ’ব ২০২৬ চনত আমাৰ মিত্ৰ দলৰ সৈতে বিজেপিক আকৌ এবাৰ দিছপুৰলৈ উভতাই অনা। 

অসমৰ বিকাশেই আমাৰ মূল মন্ত্ৰ

ড০ শৰ্মাই সন্মিলনত আৰু কয়, জাতি, মাটি, ভেঁটিৰ সংকল্পৰে আমি ২০১৬ চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিলো। জাতি, মাটিৰ সুৰক্ষা আৰু অসমৰ বিকাশেই হ’ল অসমৰ বিকাশৰ মূল মন্ত্ৰ। 

যিধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াই অপাৰেচন সিন্দূৰ, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নক্সালবাদৰ ওপৰত এক চূড়ান্ত মাধমাৰ মাৰিছে, যিধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াই পাকিস্তানক উচিত শিক্ষা দিছে আমিও আমাৰ ৰাজ্যত জাতি, মাটি, ভেঁটি ৰক্ষাৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰিব যাম। 

চৰাইদেউ মৈদামক ইউনেস্কৰ স্বীকৃতি, অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি, বৰাক উপত্যকাৰ বঙালী ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি, লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী আমাৰ বাপতি সাহোন বিহুক বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যোৱা, ঝুমইৰ নৃত্যক জগত সভালৈ লৈ যোৱা এই সকলোবোৰ কাম আজি আমাৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত সম্ভৱ হৈছে। 

‘’বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ চাব পাৰিব অসমৰ ৰাইজে’’

বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ আৰু কয়, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা। তেখেতে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু ভাৰতৰ কৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতা, কৃষ্ণ সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। মই বিশ্বাস কৰো এই বৃন্দাবনো অসমৰ মানুহেও চাব বিচাৰে। 

সেই সপোন অসমৰ বহুজনৰ আছে। নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমি সংকল্প লৈছো এইবাৰ আমি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰও অসমলৈ লৈ আহি ৰাইজে চাব পৰা ব্যৱস্থাও আমি কৰিম। 

গঁড় হত্যা বন্ধ হ’ল। সন্ত্ৰাসবাদো অসমৰ পৰা বিদায় ল’লে। এসময়ত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰে জাতিৰ মুক্তিৰ সপোন দেখা যুৱকসকলে আজি কৰ্ম সংস্কৃতিৰ মাধ্যমেৰে জাতিটোৰ মুক্তিৰ সপোন দেখা আৰম্ভ কৰিছে। 

অসমত এইমছ প্ৰতিষ্ঠা হ’ল। নেচনেল ফৰেন্সিক চাইন্স ইউনিভাৰ্ছিটি প্ৰতিষ্ঠা হ’ল, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠাৰ পথত। আজি নুমলীগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদে টানেল নিৰ্মাণ, কাজিৰঙাৰ ওপৰত ৩২ কিলোমিটাৰ পথত এলিভেটেড কৰিডৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিছো। 

ৰাজ্যত দুখীয়াজনৰ বাবে অৰুণোদয়, মহিলাৰ বাবে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি, যুৱকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্ম নিৰ্ভৰ অসম অভিযান, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক বন্ধুৰ বাবে এটি কলি দুটি পাত আদিৰে সমগ্ৰ অসমত বিকাশৰ এক নতুন স্বপ্ন বাস্তৱলৈ ৰূপায়ণ কৰিছো। জাতিটো দুৰন্ত গতিত আগুৱাই গৈছে। যি স্বপ্নক অসম আন্দোলনৰ সময়ত ৮৫৫ জন ছহিদে দেখিছিল সেই স্বপ্নক আজি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ পথত আগবাঢ়িছো। 

ৰাহুল গান্ধী, মাদানীয়ে যিমানেই ধমকি দিব, অসমৰ ৰাইজে হেংদাং আকৌ হাতত তুলি ল’ব

ৰাহুল গান্ধী, আৰ্ছাদ মাদানীক সমালোচনা কৰি ড০ শৰ্মাই আৰু কয়, আজি ৰাতিপুৱাও জমিয়ত উলেমা হিন্দৰ মাদানী ছাহাবে মোক ধমকি দিছে। কেইদিনমান আগতে অসমলৈ আহি ৰাহুল গান্ধীয়ে মোক ধমকি দিছে। মই আজি মাদানী, ৰাহুল গান্ধীক এটাই কথা কব খোজো আপোনালোকে যিমানেই মোক ধমকি দিব অসমে লাচিতৰ হেংদাং আকৌ এবাৰ হাতত তুলি ল’ব। 

আমি প্ৰমাণ কৰিম অসমীয়া আৰু অসমবাসী, ভাৰতীয় লোকসকল কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে আমি জানো আৰু সেই সংগ্ৰামখন আকৌ এবাৰ যুঁজিব খুজিছো, জিকিব খুজিছো। 


চিনাকী মানুহক মাটি দিম, অচিনাকীৰ পৰা কাঢ়ি আনিম

ড০ শৰ্মাই কয়, আমাৰ এটাই কথা চিনাকী মানুহক আমি বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে মাটি দিম, অচিনাকী মানুহৰ পৰা এক টুকুৰা মাটিও কাঢ়ি নোলোৱালৈকে ক্ষান্ত হৈ বহি নাথাকিম। মই ৰাহুল গান্ধী আৰু মাদানীক চেলেঞ্জ কৰি কৈছো সাহস আছে যদি অসমীয়াৰ লগত যুঁজি চাওঁক অসমীয়া জাগিছে আৰু এই জাতিটোক আপোনালোকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে যুঁজিম। কেৱল যুঁজাই নহয় আমি জিকিম। 

আমি এনে এখন নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যিখন অসমত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই নিজকে নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব আমি অসম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যিখন অসমত ভাৰত মাতাৰ জয়গান সদায়েই সকলোৱে শুনিবলৈ পাব। এনে এখন অসম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব য’ত বন্দুকৰ শব্দত নহয়, বিকাশৰ গানত ৰাতি পুৱাব।

আমি এনে এখন অসম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যিখন অসমত নতুন প্ৰজন্মই এটকাও নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব, বেংকৰ পৰা ঋণ পাব আৰু বেংগালুৰু, কৰ্ণাটক, হায়দৰাবাদত ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰা সকলো সন্তানক উদ্যমিতাৰ জৰিয়তে মাতৃৰ বুকুলৈ উভতাই আনিম। তেনে এক অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। 

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কবিতা

ভাষণৰ শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ লক্ষ্য, উদ্দেশ্যক সামৰি এটা কবিতাও পাঠ কৰে। 

মোৰ প্ৰাণত অসমীয়া আই
মোৰ মনত ভাৰতী আই
মোৰ তেজত অসমী আই
মোৰ উশাহত ভাৰতী আই
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মোৰ প্ৰতিটো খোজ
সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম মোৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস
কেৱল মোৰ আইৰ বাবে।

বিন্দু বিন্দু জিলিকি উঠা কপালৰ ঘাম
ৰন্ধে ৰন্ধে বৈ থকা অন্তহীন স্বাভিমান
কেৱল মোৰ আইৰ বাবে।

মোৰ জীৱনৰ নাম অসম
মোৰ অভিমানৰ নাম অসম
মোৰ বিপ্লৱৰ নাম ভাৰত
মোৰ অস্তিত্বৰ নাম সনাতন।

ভাগৰিব ধৰিও মই ভাগৰিব নোৱাৰো
হাৰিব ধৰিও মই হাৰিব নোৱাৰো
শত্ৰুপক্ষৰ হাজাৰ চক্ৰান্ত বুকু পাতি লওঁ
কিন্তু শেষ হ’ব ধৰিও মই শেষ হ’ব নোৱাৰো।

মোৰ জাতিৰ সেনানী মই 
মোৰ জাতিৰ প্ৰহৰী মই
অক্লান্ত পৃথিৱীৰ দৰে মই দৌৰিবই লাগিব
ৰণুৱা ঘোঁৰাৰ দৰে মই চেকুৰিবই লাগিব
জন্মভূমিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 
এই ৰণ আমি লাচিতৰ হৈ 
আকৌ এবাৰ যুঁজিবই লাগিব।

মোৰ সাহসৰ নাম অসম
মোৰ সভ্যতাৰ নাম সনাতন
মোৰ সংস্কৃতিৰ নাম ভাৰত 
মোৰ আত্ম বিশ্বাসৰ নাম অসম।

মোৰ মনত অসমী আই
মোৰ প্ৰাণত ভাৰতী আই
মোৰ তেজত অসমী আই
মোৰ উশাহত ভাৰতী আই।

