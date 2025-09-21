চাবস্ক্ৰাইব কৰক

দিচাং ৰিজ'ৰ্টৰ সমীপৰ হাতীমূৰাতে অনুষ্ঠিত হ'ব জুবিনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াঃ যোৰহাটত স্থাপন হ'ব দ্বিতীয়টো সমাধি

জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। সোমবাৰেও ভোগেশ্বৰ বৰুৱা কমপ্লেক্সত ৰখা হ'ব জুবিনৰ নশ্বৰ দেহ।  ২৩ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠান।

  • জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ সন্দৰ্ভত কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য।
  • সোমবাৰেও ভোগেশ্বৰ বৰুৱা কমপ্লেক্সত ৰখা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ। 
  • ২৩ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠান।
  • ২৩ তাৰিখলৈ বৃদ্ধি ৰাজ্যিক শোক।
  • সেয়ে ২৩ তাৰিখৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰে পূৰ্বৰ সূচী সলনি।
  • শেষকৃত্যৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে দুটা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল।
  • জ্যোতি, বিষ্ণু তেজপুৰত ভূপেন হাজৰিকা গুৱাহাটীত থকাৰ বাবে যোৰহাটত জুবিনৰ সমাধি স্থাপনৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল চৰকাৰে। 
  • অসম সাহিত্য সভা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল চৰকাৰে।
  • অসম সাহিত্য সভাই এই সিদ্ধান্তলৈ জনাইছিল সমৰ্থন।
  • সদৌ  অসম ছাত্ৰ সন্থাই জুবিনৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এই বিষয়ত আলোচনা কৰিছিল।
  • পৰিয়ালে যোৰহাটৰ পৰিবৰ্তে গুৱাহাটীৰ কাষতে জুবিনৰ সমাধি হোৱাটো বিচাৰিছিল।
  • পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে যোৰহাটলৈ যোৱাত অসুবিধা হোৱাত যোৰহাটলৈ যাব নোৱাৰাৰ কথা প্ৰকাশ পৰিয়ালৰ।
  • অসম চৰকাৰেও আজি এই বিষয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনা কৰে। 
  • পৰিয়ালে আজি ৰাজ্য চৰকাৰকো গুৱাহাটীৰ আশাপাশে জুবিনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। 
  • খানাপাৰাৰ পৰা ৭ কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ ডিচাং ৰিজ’ৰ্টৰ কাষত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে অসম চৰকাৰে ১০ বিঘা মাটিৰ সন্ধান লাভ কৰে।
  • এই ভূমিত এখন সৰু নাৰ্চাৰী আৰু এখন শ্মশানো আছে।
  • স্থানীয় ৰাইজে স্ব-ইচ্ছাৰেই সেই ভূমি এৰি দিছে।
  • অম্বৰিশ হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী পুষ্পেন্দু বৰায়ো এডুখৰ মাটি জুবিনৰ সমাধিৰ বাবে এৰি দিব।
  • ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ৫.৫ বিঘা মাটিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল।
  • যোৰহাটৰ পৰাও জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিৰ যথেষ্ট দাবী আহি থকাৰ বাবে আজি পুনৰ এবাৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, বিমল বৰা, কেশৱ মহন্তই পৰিয়ালক আকৌ এবাৰ সাক্ষাত কৰে।
  • পৰিয়ালে জুবিনে অধিক সময় গুৱাহাটীতে কটোৱাৰ লগতে গুৱাহাটীতে তেওঁৰ ঘৰ থকাৰ বাবে আৰু দেউতাকৰ অসুস্থতাৰ কথা অৱগত কৰি সোণাপুৰৰ ডিচাং ৰিজ’ৰ্টৰ কাষৰ ভূমিতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।
  • জুবিন গাৰ্গ চৰকাৰী ব্যক্তি নহয়, চৰকাৰী মন্ত্ৰী, বিষয়া নহয়।
  • জুবিন আৰু জুবিনৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ সন্দৰ্ভত পত্নী বা পৰিয়ালেহে নিৰ্দেশ দিব।
  • চৰকাৰে পৰামৰ্শহে দিব পাৰিব, সিদ্ধান্ত পৰিয়ালে গ্ৰহণ কৰিব।
  • জুবিন গাৰ্গক সন্মান জনাই তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ স্থানতে নিৰ্মাণ কৰিব সমাধিক্ষেত্ৰ।
  • জুবিনৰ ভস্ম কঢ়িয়াই নিয়া হ’ব যোৰহাটলৈ, যোৰহাটতো নিৰ্মাণ কৰা হ’ব আন এটা সমাধি।
  • যোৰহাটৰ ৰাইজৰ আৱেগৰ প্ৰতি সন্মান জনাই চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত।
  • যোৰহাটলৈ জুবিনৰ পাৰ্থিব শৰীৰ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আছে বহু বাধা।
  • ইতিমধ্যে জুবিনৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ যোৰহাটলৈ নিব পৰা অৱস্থাত নাই।
  • যোৰহাটৰ ৰাইজক আৱেগক সন্মান জনায়ো জুবিনৰ পাৰ্থিব শৰীৰ যোৰহাটলৈ নিব নোৱাৰাৰ বাবে যোৰহাটবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
  • ২৩ ছেপ্তেম্বৰৰ পুৱা ৮ বজাত জুবিনৰ পাৰ্থিব শৰীৰ লৈ যোৱা হ’ব অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ স্থানলৈ।
  • ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতেই এই স্থান হোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ২৩ তাৰিখৰ দিনৰ ২ বজালৈকে চলিবলৈ নিদিয়ে ট্ৰাক।
  • শেষকৃত্য অনুষ্ঠানলৈ পৰিয়ালৰ সদস্য, একান্ত ঘনিষ্ঠ, সাংবাদিক আদিক হে যাবলৈ আহ্বান।
  • বাকী ৰাইজক সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ পৰবৰ্তী সময়ত যাবলৈ আহ্বান।
  • ভোগেশ্বৰ বৰুৱা কম্প্লেক্সত মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ ভি আই পি সংস্কৃতিক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।
  • সকলোকে দীঘলীয়া শাৰীত থিয় হৈ জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আহ্বান।
  • ছিংগাপুৰ হাই কমিছনে প্ৰেৰণ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেট।
  • মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেটত জুবিনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ ডুব যোৱা বুলি উল্লেখ আছে।
  • মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মুখ্য সচিবৰ যোগাযোগ অব্যাহত। 
