ভাৰতৰ সবাতোকৈ কম দামী বাইকঃ এবাৰ তেল ভৰালেই চলিব ৮০০কিলোমিটাৰ!

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতবৰ্ষৰ সবাতোকৈ কম দামৰ আৰু আটাইতকৈ উপযোগী বাইকখনৰ কোনখন, আপুনি জানেনে! যদি আপুনি আপোনাৰ দৈনন্দিন যাতায়তৰ বাবে ইন্ধনৰ খৰচ কম আৰু সুলভ মূল্যৰ বাইক বিচাৰিছে, তেন্তে ভাৰতত বহু উৎকৃষ্ট বিকল্প উপলব্ধ আছে । ইয়াত ৬০,০০০ৰ পৰা ৭০,০০০ ₹ ৰেঞ্জত উপলব্ধ আৰু প্ৰতি লিটাৰত ৬৫ৰ পৰা ৭৫ কিলোমিটাৰ মাইলেজ প্ৰদান কৰা কেইখনমান বাইকৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে।
হিৰো এইচ এফ ডিলাক্স
- হিৰো এইচ এফ ডিলাক্স ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় বাইক । ৯৭.২চিচি ইঞ্জিনেৰে চালিত ই সহজেই প্ৰতি লিটাৰত ৬৫ কিলোমিটাৰ মাইলেজ প্ৰদান কৰে। চহৰ আৰু গ্ৰাম্য উভয়ৰে যাতায়তৰ বাবে ই অতিকৈ উপযোগী।
টিভিএছ স্পৰ্ট
- টিভিএছ স্প’ৰ্ট যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত প্ৰিয় হৈয়ে আছে কাৰণ ই সুলভ মূল্যৰ আৰু ই উৎকৃষ্ট মাইলেজ প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ ইঞ্জিনে প্ৰতি লিটাৰত ৭০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ইন্ধন কাৰ্যক্ষমতা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম। বাইকখন লঘু আৰু চহৰৰ ভিৰ কৰা ৰাজপথৰ বাবে বৰ উপযোগী।
হোণ্ডা শ্বাইন ১০০
- হোণ্ডা শ্বাইন ১০০ দ্ৰুতগতিত ভাৰতৰ অন্যতম বেষ্ট চেলাৰ ১০০চিচি বাইকত পৰিণত হৈছে। ই প্ৰতি লিটাৰত ৬৫ কিলোমিটাৰ মাইলেজ প্ৰদান কৰে।
বাজাজ প্লেটিনা ১০০
- বাজাজ প্লেটিনা ভাৰতৰ মাইলেজ কিং হিচাপে পৰিচিত। ইয়াৰ মাইলেজ প্ৰতি লিটাৰত ৭৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হয়, আৰু ইয়াৰ ১১ লিটাৰৰ টেংকে ইয়াক প্ৰায় ৮০০ কিলোমিটাৰ মাইলেজ দিয়ে।
হিৰো স্প্লেণ্ডাৰ প্লাছ
- বছৰ বছৰ ধৰি ভাৰতৰ এক নম্বৰ বাইক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হিৰো স্প্লেণ্ডাৰ প্লাছ। ইয়াৰ মজবুত নিৰ্মাণ আৰু কম খৰচৰ বাবে জনাজাত। স্প্লেণ্ডাৰ প্লাছে প্ৰতি লিটাৰত প্ৰায় ৭০ কিলোমিটাৰ মাইলেজ প্ৰদান কৰে, আৰু ইয়াৰ i3S প্ৰযুক্তিয়ে যাতায়তত ইন্ধন ৰাহি কৰাত সহায় কৰে।