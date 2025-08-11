ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে হেমন্ত দত্তৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন

ডিজিটেল সংবাদ, মঙলদৈঃ সোমবাৰে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, পৰিচালক, গীতিকাৰ, অভিনেতা হেমন্ত দত্ত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। তেওঁৰ মৃত্যু সংবাদ পোৱাৰ পাছতে সাংস্কৃতিক মহলত পৰে শোকৰ ছাঁ।
গুৱাহাটী ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত শিল্পী, সাহিত্যগৰাকীক গুণমুগ্ধই শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ পাছতে প্ৰয়াত দত্তৰ নশ্বৰ দেহ মঙলদৈৰ নিজ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হয়। অজস্ৰ গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰেহি দত্তৰ বাসগৃহত। প্ৰয়াত দত্তক ভেবাৰঘাট ৰাজহুৱা শ্মশানত প্ৰশাসনে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰে। ভেবাৰঘাট ৰাজহুৱা শ্মশানত পঞ্চভূতত বিলীন হয় হেমন্ত দত্তৰ নশ্বৰদেহ।
বিশিষ্ট শিল্পী গৰাকীৰ শেষ যাত্ৰাত জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতি, বিধায়ক বসন্ত দাস, বিধায়ক পৰামানন্দ ৰাজবংশী, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসৰ লগতে জিলা খনৰ বিভিন্ন সাহিত্য,সংস্কৃতি, জিলা প্ৰশাসন, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে বিভিন্ন স্তৰত অজস্ৰ লোক উপস্থিত থাকে।