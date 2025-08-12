চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰবল বতাহ-বৰষুণঃ ব্যাহত জনজীৱন...

বৰষুণে মানুহক গৰম আৰু আৰ্দ্ৰতাৰ পৰা সকাহ দিছে যদিও বাটে-ঘাটে পানী জমা হোৱাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যাঘাত সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে দিল্লী-এনচিআৰত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈছিল।

ডিজিটেল ডেস্কঃ  সোমবাৰে নিশাৰ পৰা দিল্লী-এনচিআৰত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ। ৰাজধানী চহৰখনত নিশা প্ৰায় ১২ বজাৰ পৰা অবিৰতভাৱে বৰষুণ দি আছে। বৰষুণৰ ফলত একাংশ অঞ্চলৰ পথ সমূহ পুখুৰীলৈ পৰিণত হৈছে।

লক্ষ্যণীয় যে, বৰষুণে মানুহক গৰম আৰু আৰ্দ্ৰতাৰ পৰা সকাহ দিছে যদিও বাটে-ঘাটে পানী জমা হোৱাৰ ফলত জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে দিল্লী-এনচিআৰত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈছিল। 

অৱশ্যে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে দেওবাৰ আৰু সোমবাৰেও বৰষুণৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল। দিল্লী-নয়দাৰ বহু অঞ্চলত পানী জমা হোৱাৰ বাবে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ৰাইজ।

