চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত কোটি টকা লুটিলে বাণীকান্তই...

New Update
- হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত এজন প্ৰৱঞ্চক।
- চৰকাৰী চাকৰিৰ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে বাণীকান্ত মেধি (37) নামৰ প্ৰৱঞ্চকটোৱে লুটিছিল ধন।
- বাণীকান্ত মেধিৰ ঘৰ মহানগৰীৰ সাতগাঁৱত
- বহু মানুহৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে কোটি টকা সৰকাইছিল বাণীকান্ত মেধিয়ে।
- ভুৱা বিজ্ঞাপন আৰু ভুৱা তথ্য পাতি প্ৰদান কৰি ধন আত্মসাত কৰিছিল ধৃত বাণীকান্ত মেধিয়ে ।
- ১.২৬ কোটি টকাৰো অধিক ধন আত্মসাত কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।
- ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বাণীকান্ত মেধিক।
- দেওবাৰে নিশা সাতগাওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে।
- সোমবাৰে উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পাছত বাণীকান্ত মেধিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে।
- সাংস্কৃতিক জগতৰ বহু নামী- দামী তাৰকাৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক বাণীকান্ত মেধিৰ।