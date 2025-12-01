তীব্ৰ বেগী বাহনে মহতিয়ালে ছয়গৰাকী লোকক

New Update
- হাজোৰ ৰাজপথত বাগৰি পৰিল এখন বিলাসী বাহন
- এখন তীব্ৰ বেগী চাৰিচকীয়া বাহনে মহতিয়ালে ৬ জনকৈ লোকক
- আহত কেইজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়
- দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ AS 25 DC 1952
- অৱশেষত হাজোৰ বিহদিয়াত স্থানীয় ৰাইজে বাহনখন কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়
- দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনত চাৰি জনকৈ লোক আছিল যদিও তিনিজন লোকে পলাই পত্ৰং দিয়ে
- স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা এজন লোকক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে
- ঘটনাস্থলীত হাজো আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত
- কিছুদিন পূৰ্বেও হাজোৰ শনিয়াদিত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তিনি গৰাকী ছাত্ৰীয়ে
- গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটালৈ যোৱা মূল পথটো শীঘ্ৰেই বহল কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান স্থানীয় ৰাইজৰ