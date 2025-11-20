New Update
- চোৰাং গৰুৰ বিৰুদ্ধে হাজো আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান।
- পুৱতি নিশা হাজোৰ শানীয়াদি পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত চলিছিল অভিযান।
- অভিযানৰ নেতৃত্বত আছিল হাজো আৰক্ষীৰ পৰিদৰ্শক বিষয়া ৰূপম হাজৰিকা।
- অভিযানত জব্দ ২৮টাকৈ চোৰাং গৰু।
- তিনিখন গাড়ীত মেঘালয়লৈ নি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰে হাজো আৰক্ষীয়ে।
- চোৰাং গাড়ী সহ আটক পাঁচ জনকৈ লোকক।
- জব্দ কৰা গাড়ী কেইখনৰ নম্বৰ AS 01 SC-3799,AS01 MC-7102,AS15 AC 8779 ।
- বৰপেটাৰ মাজদিয়া আৰু কুকাৰপাৰৰ মফিজ ভূঞা।
- মুকু আলী নামৰ দুই গৰু মাফিয়া জড়িত থকাৰ সন্দেহ হাজো আৰক্ষীৰ ।