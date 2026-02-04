চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কৈৱৰ্ত্তটোলত ডেৰমহীয়া শিশুৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু

হাজোৰ কৈৱৰ্ত্তটোলত ডেৰ মহীয়া শিশুৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। হাজোৰ চকামতলি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ পিছতেই কৰুণ মৃত্যু শিশুটিৰ।

  • হাজোৰ কৈৱৰ্ত্তটোলত ডেৰ মহীয়া শিশুৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু।
  • হাজোৰ চকামতলি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ পিছতেই কৰুণ মৃত্যু শিশুটিৰ।
  • মৃত্যু হোৱা শিশুটিৰ নাম প্ৰীয়াঞ্চি দাস।
  • বিবেক দাস আৰু ৰিংকি দাসৰ কন্যা সন্তানক আজি দিয়া হৈছিল প্ৰতিষেধক।
  • প্ৰতিষেধক লোৱাৰ পিছতেই অসুস্থ হৈ পৰিছিল কন্যা সন্তানটি।
  • পিছত ততালিকে হাজো  FRU ত ভৰ্তি কৰাই যদিও কন্যা সন্তানটি মৃত ঘোষণা কৰে।
  • দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ এনে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই সকলোকে চকু সেমেকাই তুলিছে।
  • আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ এক উচ্চ পৰ্য্যায়ৰ তদন্ত দাবী উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ সচেতন মহলৰ।
