হাইলাকান্দি জিলা কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি...

&quot; \u09b9\u09be\u0987\u09b2\u09be\u0995\u09be\u09a8\u09cd\u09a6\u09bf \u099c\u09bf\u09b2\u09be \u0995\u0982\u0997\u09cd\u09f0\u09c7\u099b\u09f0 \u09a8\u09a4\u09c1\u09a8 \u09b8\u09ad\u09be\u09aa\u09a4\u09bf \u09a8\u09bf\u09af\u09c1\u0995\u09cd\u09a4\u09bf\u0964 \u0986\u09a8\u09ae \u0989\u09a6\u09cd\u09a6\u09bf\u09a8 \u09b2\u09b8\u09cd\u0995\u09f0\u0995 \u09b9\u09be\u0987\u09b2\u09be\u0995\u09be\u09a8\u09cd\u09a6\u09bf \u0995\u0982\u0997\u09cd\u09f0\u09c7\u099b\u09f0 \u09b8\u09ad\u09be\u09aa\u09a4\u09bf \u09b9\u09bf\u099a\u09be\u09aa\u09c7 \u09a8\u09bf\u09af\u09c1\u0995\u09cd\u09a4\u09bf\u0964 \u09b9\u09be\u0987\u0995\u09be\u09ae\u09be\u09a3\u09cd\u09a1\u09c7 \u098f\u0995 \u09a8\u09bf\u09f0\u09cd\u09a6\u09c7\u09b6\u09a8\u09be\u09af\u09cb\u0997\u09c7 \u0995\u09f0\u09c7 \u098f\u0987 \u0998\u09cb\u09b7\u09a3\u09be\u0964 \u09ec\u0985\u0995\u09cd\u099f\u09cb\u09ac\u09f0, \u09e8\u09e6\u09e8\u09eb\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u09aa\u09cd\u09f0\u09af\u09cb\u099c\u09cd\u09af \u09b9\u09cb\u09f1\u09be\u0995\u09c8 \u099c\u09bf\u09b2\u09be \u09b8\u09ad\u09be\u09aa\u09a4\u09bf\u09f0 \u09a6\u09be\u09df\u09bf\u09a4\u09cd\u09ac \u0985\u09f0\u09cd\u09aa\u09a3 \u09b2\u09b8\u09cd\u0995\u09f0\u0995\u0964\u00a0 &quot;