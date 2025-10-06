চাবস্ক্ৰাইব কৰক

হাইলাকান্দি জিলা কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি...

হাইলাকান্দি জিলা কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি নিযুক্তি। আনম উদ্দিন লস্কৰক হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি। হাইকামাণ্ডে এক নিৰ্দেশনাযোগে কৰে এই ঘোষণা।

  • হাইলাকান্দি জিলা কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি নিযুক্তি।
  • আনম উদ্দিন লস্কৰক হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি।
  • হাইকামাণ্ডে এক নিৰ্দেশনাযোগে কৰে এই ঘোষণা।
  • ৬অক্টোবৰ, ২০২৫ৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ জিলা সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ লস্কৰক। 

কংগ্ৰেছ