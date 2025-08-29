চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা Bodoland

৩০ আগষ্টত ঘোষণা হ'ব বিপিএফৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা

খাম্পা, ৰঞ্জিত, প্ৰমোদ ক'ত খেলে মোক লাগে। সিহঁতৰ সমষ্টি ঘোষণা হোৱাৰ পিছত মই মোৰ দ্বিতীয়টো সমষ্টিৰ নাম ঘোষণা কৰিমঃ হাগ্ৰামা মহিলাৰী

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
web ap hag (1)

ডিজিটেল সংবাদ, কোকৰাঝাৰঃ এইবাৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো আৰু বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মাজত হ'ব নেকি এঘৰি যুঁজ? তেনে এক সম্ভাৱনাই গা কৰি উঠিছে আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত।

শুকুৰবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দোতমাত অনুষ্ঠিত হোৱা বিপিএফৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাৰ পিছতে সংবাদমাধ্যমৰ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰমোদ বড়োক হৰুৱাবলৈ তেওঁ প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে অবতীৰ্ণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নোত্তোৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়- "মই খাম্পা বৰগয়াৰী, ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আৰু প্ৰমোদ বড়োক বিচাৰি আছো। ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক ইতিমধ্যে বাওখুংগ্ৰীত প্ৰাৰ্থী দিছে যদিও তাত ৰঞ্জিত বসুমতাৰী হাৰিব। তেওঁ দ্বিতীয় এটা সমষ্টি বিচাৰি আছে। খাম্পা, ৰঞ্জিত, প্ৰমোদ ক'ত খেলে মোক লাগে। সিহঁতৰ সমষ্টি ঘোষণা হোৱাৰ পিছত মই মোৰ দ্বিতীয়টো সমষ্টিৰ নাম ঘোষণা কৰিম। প্ৰমোদ বড়োৱে গয়বাৰী, দোতমা বা গোৰেশ্বৰ য'তেই নেখেলক কিয়, তাতেই থিয় হম" বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে। 

উল্লেখ্য যে, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে গৃহ সমষ্টি দেৱৰগাঁওত খেলাৰ উপৰিও আন এটা সমষ্টিৰ পৰাও নিৰ্বাচন খেলিব। ইফালে, "বিটিচি নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে ২০টাৰো অধিক আসনত জিকি এক নম্বৰ দল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু বিজেপি দল দুই নম্বৰ স্থানত থাকিব" বুলি ঘোষণা কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। "দোতমাৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰকাশ বসুমতাৰী বিপুল ভোটত জিকিব আৰু এইবাৰ প্ৰকাশ বসুমতাৰীক কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পদ দিয়া হ'ব" বুলিও মহিলাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে। 

আনহাতে, ৩০ আগষ্টত বিপিএফৰ দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব । লগতে ৩১ আগষ্টত অন্তিমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে, দোতমা ব্লক কমিটিৰ উদ্যোগত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰকাশ বসুমতাৰীৰ হৈ দোতমাত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাখনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী হেলিকপ্টাৰ যোগে উপস্থিত হয় । হাজাৰ হাজাৰ জনতাই হাগ্ৰামা মহিলাৰীক উষ্ম আদৰণি জনায়। লোকাৰণ্য এই সভাথলীত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । 

ইপিনে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰকাশ বসুমতাৰীয়ে তেওঁৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি ইউপিপিএলৰ সভাপতি তথা বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে দোতমা সমষ্টিত খেলিলেও চমক দিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। এই সভাত বিপিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম , বিপিএফৰ যুৱ গোটৰ সভাপতি ৰিঞ্জয় নাৰ্জাৰীও উপস্থিত আছিল।

হাগ্ৰামা মহিলাৰী