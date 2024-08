অসমলৈ কেন্দ্ৰৰ ডাঙৰ উপহাৰঃ ৫,৭২৯কোটি টকাৰ গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড প্ৰকল্পক অনুমোদন...

কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই সুখবৰটো সামাজিক মাধ্যম যোগে ৰাজহুৱা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিলে এনেদৰে- Excellent news … As the Union Cabinet approves the ₹5,729 cr Guwahati Ring Road Project; Assam places on record its deepest appreciation to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji and Hon’ble Union Minister Shri @nitin_gadkari ji for this transformative effort.