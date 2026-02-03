চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নিশা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, থিতাতে নিহত এগৰাকী যুৱতী

নিশা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হেৰুৱাই ডিভাইদাৰত খুন্দা এখন অল্ট’ বাহনৰ। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এগৰাকী যুৱতী।

Asomiya Pratidin
  • নিশা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা
  • নিয়ন্ত্রণ হেৰুৱাই ডিভাইদাৰত খুন্দা এখন অল্ট’ বাহনৰ
  • দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এগৰাকী যুৱতী
  • মৃত যুৱতীগৰাকী ফটাশিল আমবাৰীৰ নিহা দাস বুলি চিনাক্ত
  • বাহনখনত যুৱতীগৰাকীকে ধৰি আছিল ৪গৰাকী লোক
  • দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে দুজন যুৱকৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন
  • ভাৰাতীয়া অল্ট’খনৰ চালকজনক আটক কৰে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে
  • অল্ট’খনৰ চালক সুৰাসক্ত অৱস্থাত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে
  • আজি GMCHত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হ’ব নিহা দাসৰ
  • ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্রী আছিল নিহা দাস
গুৱাহাটী