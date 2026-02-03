নিশা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, থিতাতে নিহত এগৰাকী যুৱতী

New Update
- নিশা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা
- নিয়ন্ত্রণ হেৰুৱাই ডিভাইদাৰত খুন্দা এখন অল্ট’ বাহনৰ
- দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এগৰাকী যুৱতী
- মৃত যুৱতীগৰাকী ফটাশিল আমবাৰীৰ নিহা দাস বুলি চিনাক্ত
- বাহনখনত যুৱতীগৰাকীকে ধৰি আছিল ৪গৰাকী লোক
- দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে দুজন যুৱকৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন
- ভাৰাতীয়া অল্ট’খনৰ চালকজনক আটক কৰে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে
- অল্ট’খনৰ চালক সুৰাসক্ত অৱস্থাত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে
- আজি GMCHত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হ’ব নিহা দাসৰ
- ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্রী আছিল নিহা দাস