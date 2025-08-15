গুৱাহাটী যান-বাহন আৰক্ষীয়ে আকৌ পৰিধান কৰিব বগা ইউনিফৰ্ম

New Update
- অতীত হ’ব গুৱাহাটী যান-বাহন আৰক্ষীৰ আকাশী ৰঙৰ পোছাক
- গুৱাহাটী যান-বাহন আৰক্ষীয়ে আকৌ পৰিধান কৰিব লাগিব বগা ইউনিফৰ্ম
- স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই এই নিৰ্দেশনা ট্রেফিক DCPৰ
- শনিবাৰৰ পৰা বগা সাজ পৰিধান কৰিব গুৱাহাটীৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে
- বিভিন্নজনৰ সৈতে কৰা আলোচনাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত
- বিভিন্ন সংস্থা, পথ সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞ, ৰাইজৰ পৰামৰ্শৰ মতে এই সিদ্ধান্ত
- বগা পোছাকৰ সপক্ষে মত ব্যক্ত কৰিছিল আৰক্ষীয়েও
- অসম আৰক্ষীৰ ইতিহাসৰ সৈতেও জড়িত ট্রেফিক আৰক্ষীৰ বগা পোছাক
- ৰাজপথত বগা ইউনিফৰ্ম অধিক দৃশ্যমান, সুৰক্ষিত, সুবিধাজনক বুলি বিবেচনা
- যান-বাহন আৰক্ষীৰ আকাশী ৰঙৰ পোছাকক লৈ বিভিন্ন সময়ত সৃষ্টি হৈছিল বিভ্ৰান্তিৰ
- একাংশ ব্যক্তিগত প্ৰতিস্থানৰ চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ পোচাকৰ সৈতে আংশিক মিল আছিল এই ইউনিফৰ্মৰ