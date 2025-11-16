ৰাজ্যৰ ১০ গৰাকী সাংবাদিকক ফেল'শ্বিপ প্ৰদান গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেওবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপিত কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত প্ৰেছ ক্লাবৰ  সভাপতি খগেন কলিতাই ৰাজ্যৰ ১০ গৰাকী সাংবাদিকক ফেল'শ্বিপ প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে।

পৰিৱেশ, স্বাস্থ্য, ক্ৰীড়া, মানৱ অধিকাৰ, কৃষি, Gender Equality, গ্ৰন্থ, শাসন আৰু ৰাজনীতি, কলা-সংস্কৃতি, ফটো আৰু ভিডিঅ' এই দহটা বিষয়ত অধ্যয়ন তথা সংবাদ পৰিৱেশনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ১০ গৰাকী সাংবাদিকক প্ৰেছ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা ৫০ হাজাৰকৈ টকা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক অমৰেন্দ্ৰ ডেকাই আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ লগতে ৰাজ্যত মৃত্যুবৰণ কৰা জ্ঞাত-অজ্ঞাত প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পন কৰে।

আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ দিনটোতে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত শুভাৰম্ভণি হয় সংবাদমেল তথা অনুষ্ঠানসমূহৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা। এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে নিউজ লাইভৰ মুখ্য পৰিচালন সম্পাদক চৈয়দ জাৰিৰ হুছেইনে। নিজৰ ভাষণত হুছেইনে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে সংবাদ জগতলৈ আহি থকা সুবিধা আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে নৱ প্ৰজন্মৰ সাংবাদিকসকলক শিক্ষিত আৰু সজাগ কৰাৰ বাবে কৰ্মশালা, প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ লগতে আলোচনাচক্ৰ আয়োজন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়।

একেদৰে প্ৰেছ ক্লাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ লগতে সাংবাদিকসকলৰ স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাসমূহত সহায়ক হোৱাকৈ এটা 'কৰ্পাছ ফাণ্ড' গঠন কৰিবলৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ নেতৃত্বক আহ্বান জনায়। ইয়াৰ পিছতেই প্ৰেছ ক্লাবে আয়োজন কৰা আন্তঃ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান প্ৰাইজমানি কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ মুখ্য সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যই।

তেওঁ নিজৰ ভাষণত কুইজৰ দৰে অনুষ্ঠানসমূহে সাংবাদিকসকলৰ বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনত সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে। দীপাংকৰ কৌশিকে পৰিচালনা কৰা এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ১৪ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে অসমীয়া প্ৰতিদিন দলে।

একেদৰে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে আকাশবাণী গুৱাহাটী দলে আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে দৈনিক জনমভূমি দলে। বিজয়ী দলসমূহক নগদ ধন, মানপত্ৰ, ট্ৰফীৰে পুৰস্কৃত কৰা হয়।

ইয়াৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজ্যৰ ৫ গৰাকী প্ৰবীণ সাংবাদিককো সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিয়ে। প্ৰবীণ সাংবাদিক প্ৰেমধৰ শৰ্মা, হাইদৰ হুছেইন, কনকসেন ডেকা, প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা আৰু ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাক প্ৰেছ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা গামোচা, চেলেং, জাপি, শৰাই আৰু মান পত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। আটাইকেইগৰাকী পুৰোধা সাংবাদিকৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে।

