গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলঃ আগবাঢ়ি আছে সাদিন-প্ৰতিদিনৰ পদ্মিনী, অমৰেন্দ্ৰ আৰু সমীৰণ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ   চলি আছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা। ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা। দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ শেষত ফলাফল সমূহ এনেধৰণৰ- 

সভাপতি
খগেন কলিতা -197
ভুবন চেতিয়া -104

সাধাৰণ সম্পাদক
অমৰেন্দ্ৰ  ডেকা -117
অপূৰ্ব কাৰ্জি -78
জোনজ্যোতি  দত্তবৰা- 16
প্ৰাঞ্জল বৰুৱা- 95


সহকাৰী সম্পাদক
শ্বাহ আলম -215
কে জামান চৌধুৰী- 70


সহকাৰী সম্পাদক(সংৰক্ষিত)
পদ্মিনী হাজৰিকা- 170
ৰশ্মিৰেখা শইকীয়া -127


কোষাধ্যক্ষ
ৰণ্টু নেওগ- 72
হীৰকজ্যোতি টাইড -147
কনক শইকীয়া -78


সাংগঠনিক সম্পাদক
দীপাংকৰ কলিতা -147
হেমন্ত শৰ্মা- 39
নয়নজ্যোতি ভূঞা- 113


সাংস্কৃতিক সম্পাদক
সমীৰণ বৰঠাকুৰ -136
মনোজ দুৱৰা -135


ক্ৰীড়া সম্পাদক
দীপাংকৰ দাস -179
পীতাম্বৰ নেৱাৰ -112

