গুৱাহাটীৰ গণেশপাৰাত দ্বিতীয়টো ডকাইতিৰ ঘটনা

&quot; \u09a6\u09c1\u09a6\u09bf\u09a8\u09f0 \u09ad\u09bf\u09a4\u09f0\u09a4\u09c7 \u09aa\u09c1\u09a8\u09f0 \u0997\u09c1\u09f1\u09be\u09b9\u09be\u099f\u09c0\u09f0 \u0997\u09a3\u09c7\u09b6\u09aa\u09be\u09f0\u09be\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u09a6\u09cd\u09ac\u09bf\u09a4\u09c0\u09df\u099f\u09cb \u0985\u0998\u099f\u09a8 \u0997\u09a3\u09c7\u09b6\u09aa\u09be\u09f0\u09be\u09f0 \u0985\u09ad\u09bf\u09ac\u0995\u09cd\u09a4\u09be\u09f0 \u099a\u09c7\u09ae\u09cd\u09ac\u09be\u09f0\u09a4 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u09ac\u09c3\u09a4\u09cd\u09a4\u0987 \u099a\u09b2\u09be\u09b2\u09c7 \u09b2\u09c1\u099f\u09aa\u09be\u09a4 \u0985\u09ad\u09bf\u09ac\u0995\u09cd\u09a4\u09be \u09aa\u09cd\u09f0\u09ac\u09c0\u09a3 \u0995\u09c1\u09ae\u09be\u09f0 \u0995\u09b2\u09bf\u09a4\u09be\u09f0 \u099a\u09c7\u09ae\u09cd\u09ac\u09be\u09f0\u09a4 \u098f\u0987 \u09b2\u09c1\u099f\u09aa\u09be\u09a4\u09f0 \u0998\u099f\u09a8\u09be \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u09b9\u09df \u09a6\u09c7\u09ac\u09c7\u09b6\u09cd\u09ac\u09f0 \u09b6\u09cd\u09ac\u09f0\u09cd\u0997\u09c0\u09df\u09be\u09f0\u09c0 \u09aa\u09a5\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8\u099b\u09c7 \u098f\u0987 \u0998\u099f\u09a8\u09be &quot;