গুৱাহাটীৰ গণেশপাৰাত দ্বিতীয়টো ডকাইতিৰ ঘটনা

অভিবক্তা প্ৰবীণ কুমাৰ কলিতাৰ চেম্বাৰত এই লুটপাতৰ ঘটনা সংঘটিত হয়।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
image (36)
  • দুদিনৰ ভিতৰতে পুনৰ গুৱাহাটীৰ গণেশপাৰাত সংঘটিত দ্বিতীয়টো অঘটন
  • গণেশপাৰাৰ অভিবক্তাৰ চেম্বাৰত দুৰ্বৃত্তই চলালে লুটপাত
  • অভিবক্তা প্ৰবীণ কুমাৰ কলিতাৰ চেম্বাৰত এই লুটপাতৰ ঘটনা সংঘটিত হয়
  • দেবেশ্বৰ শ্বৰ্গীয়াৰী পথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা
গুৱাহাটী