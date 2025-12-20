গুৱাহাটীত কাভেৰী হস্পিতালৰ উত্তৰ-পূবৰ প্রথম স্বাস্থ্যকেন্দ্র মুকলি

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতৰ অন্যতম আগশাৰীৰ স্বাস্থ্যসেৱা গোট কাভেৰী হস্পিতালছ'ৰ Director Operation, Mr. Kingsley Devaraj এ আজি গুৱাহাটীত প্রথমটো স্বাস্থ্যকেন্দ্র মুকলি কৰে। এই পদক্ষেপৰ জড়িয়তে উত্তৰ-পূূৰ্বাঞ্চলে এক নতুনত্ব লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে।
এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, কিয়নো অসম আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহলৈ কাভেৰী হস্পিতালছে বিশ্বমানৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ বিশ্বাসযোগ্য ম'ডেল লৈ আহিছে। তেওঁলোকৰ পৰিচিত ক্লিনিকেল বিশেষজ্ঞতাৰে মানুহক উন্নত পৰামর্শ, প্রতিৰোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা আৰু ২৪ ঘন্টাই জৰুৰীকালীন সহায়ৰ সুবিধা প্রদান কৰিবলৈ নতুন কেন্দ্রটো স্থাপন কৰা হৈছে।
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীস্থিত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রই জটিল সেৱা, হৃদৰোগ বিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান, অস্থিৰোগ, অংকল'জী আৰু ট্রান্সপ্লেন্ট সেৱাৰ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞৰ সৈতে ৰোগীক সংযোগ কৰি অঞ্চলটোৰ লোক আৰু পৰিয়াল সকলে সময়োপযোগী আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব।
গুৱাহাটীৰ এই কেন্দ্রটোৱে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাৰ নিৰ্দেশনা, উন্নত নিদান আৰু যত্নৰ ধাৰাবাহিকতা বিচৰা ৰোগীসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাযোগ হিচাপে কাম কৰিব। কাভেৰী হস্পিতালৰ সহ প্রতিস্থাপক তথা কাৰ্য্যবাহী সঞ্চালক ডাঃ অভিন্দন চেলভাৰাজে লগতে কয় যে, চিকিৎসালয় গোটটোৱে ইয়াৰ সকলো কেন্দ্রতে ক্লিনিকেল উৎকৃষ্টতা আৰু ৰোগীৰ সুস্থতাক অগ্রাধিকাৰ দি আহিছে।
তেওঁ আৰু কয়, কাভেৰীয়ে গুৱাহাটীলৈ সেই একেই চিকিৎসা দক্ষতা আৰু বিশ্বাস কঢ়িয়াই আনিব যি চেন্নাই আৰু অন্যান্য চহৰসমূহত দিয়া হৈছে। গুৱাহাটীৰ এই কেন্দ্ৰটো চেন্নাইত কাভেৰীৰ তিনিটা প্রধান ইউনিটে স্থাপন কৰা মজবুত ভেটিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।
কাভেৰী হস্পিতাল আলাৱাৰপেট হৈছে হৃদৰোগ বিজ্ঞান, অংগ সংস্থাপন, স্নায়ুবিজ্ঞান, অস্থিৰোগ, মহিলা আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু জৰুৰীকালীন ও জটিল সেৱাৰ বিশেষজ্ঞতাৰ বাবে পৰিচিত ২৫০ খন বিছনাযুক্ত চতুর্থাংশ যত্ন কেন্দ্র। ৰেডিয়েল ৰোড কোভিলামবাকামৰ কাভেৰী হস্পিতাল হৈছে ৫০০খন বিছনাযুক্ত উন্নত সুবিধা যিয়ে অংকল'জী, ৰব'টিক চাৰ্জাৰী, স্নায়ু বিজ্ঞান, ট্রমা কেয়াৰ, ট্রান্সপ্লেন্ট কেয়াৰ আৰু শেহতীয়া চিকিৎসা প্রযুক্তিৰে সজ্জিত আধুনিক জৰুৰীকালীন বিভাগৰ সেৱা আগবঢ়ায়।
২৫০ খন বিছনাযুক্ত কাভেৰী হস্পিতাল ভাদাপালানিয়ে বহু অংগ সংস্থাপন, পঁন্যতম আক্রমণাত্মক অস্ত্রোপচাৰ, গেষ্ট্ৰ বিজ্ঞান, অর্থপেডিক্স, মহিলাৰ স্বাস্থ্য আৰু উচ্চমানৰ জটিল সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা কামৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে।
এই ইউনিটসমূহে একেলগে শক্তিশালী ক্লিনিকেল ব্যৱস্থা, বহু বিষয়ক বিশেষজ্ঞতা আৰু ৰোগীৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত মনোনিবেশ কৰাটো প্রতিফলিত কৰে।
গুৱাহাটীৰ নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে কাভেৰী হস্পিতালসমূহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য, আধুনিক আৰু সুলভ স্বাস্থ্যসেৱাক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে। এই কেন্দ্ৰটোৱে ইয়াৰ সমগ্র নেটৱৰ্কৰ কাভেৰীৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হ'ব।
ইয়াৰ ফলত ৰোগীয়ে দূৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ মতামত, উন্নত পদ্ধতিৰ বাবে নিদের্শনা আৰু সমন্বিত অনুসৰণমূলক যত্ন লাভ কৰিব পাৰিব। গোটটোৱে বিশ্বাস কৰে যে এই পদক্ষেপে অঞ্চলটোৰ জটিল স্বাস্থ্যসেৱাৰ ব্যৱধান দূৰ কৰাৰ লগতে নিৰ্ভৰযোগ্য চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিব।