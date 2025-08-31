চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গুৱাহাটীত মিচিং আদনৗ অপেৰ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা, ৫খন গ্ৰন্থ উন্মোচন

মিচিং সমাজৰ অগ্ৰণী সাহিত্যনুষ্ঠান গুৱাহাটী মিচিং আদনৗ অপে (লেখক গোষ্ঠী)ৰ উদ্যোগত জাপৰিগোগস্থিত মুৰঙত এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ মিচিং সমাজৰ অগ্ৰণী সাহিত্যনুষ্ঠান গুৱাহাটী মিচিং আদনৗ অপে (লেখক গোষ্ঠী)ৰ উদ্যোগত জাপৰিগোগস্থিত মুৰঙত এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ স্থায়ী সভাপতি হৰেন্দ্ৰনাথ দলেয়ে উন্মোচনী সভাখন সভাপতিত্ব কৰে ৷ 

সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণৰ পিছতে বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে গুৱাহাটী বাংকে আগম কৗবাঙৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তুলেশ্বৰ পেগুৱে ৷ সভাপতিয়ে আদৰণিমূলক বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ পিছতে আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ আদৰণি আৰু চিনাকি পৰ্ব অনুষ্ঠিত হয় ৷ আদৰণি আৰু চিনাকি কাৰ্যসূচীৰ আঁত ধৰে সাধাৰণ সম্পাদক জুৱেল পেগু আৰু গ্ৰন্থ সম্পাদিকা তৃষ্ণা পেগু দলেয়ে ৷

এই অনুষ্ঠানত একেলগে পাঁচখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত পৰ্যায়ক্ৰমে উন্মোচন কৰে। গ্ৰন্থ কেইখন হৈছে-

  • গুৱাহাটী মিচিং আদনৗ অপেৰ গ্ৰন্থ  “মিচিং লেখকৰ চুটিগল্প"  সম্পাদনা তৃষ্ণা পেগু আৰু জুৱেল পেগু ৷ -উন্মোচক শ্ৰীযুত লক্ষীকান্ত পেগু, বিশিষ্ট লেখক, প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক, গুৱাহাটী জ্যেষ্ঠ মিচিং নাগৰিক সন্থা।
  • মিচিং লেখকৰ অনুগল্প" সম্পাদনা তৃষ্ণা পেগু ৷ উন্মোচক মাননীয় শ্ৰীযুত উকেন পেগু, সভাপতি সদৌ গুৱাহাটী মিচিং কৗবাং ৷
  • স্মৃতিৰ পথাৰত", লেখক শ্ৰীপদ্মালাল পাতিৰি ৷ উন্মোচক শ্ৰীযুত সৰ্বেশ্বৰ পেগু, বিশিষ্ট লেখক তথা প্ৰাক্তন সভাপতি, সদৌ গুৱাহাটী মিচিং কৗবাং
  • মিৰি সকলৰ সাংস্কৃতিক, ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি আৰু কৰ্ম পদ্ধতি", লেখক বিলাসী চন্দ্ৰ দলে ৷ উন্মোচক ব্ৰিগেডিয়াৰ অবনী কুমাৰ পাইত, প্ৰাক্তন সভাপতি, সদৌ গুৱাহাটী জ্যেষ্ঠ মিচিং নাগৰিক সন্থা ৷
  • আঅৃন আগম", লেখক ড° কণক চন্দ্ৰ দলে ৷  উন্মোচক শ্ৰীযুতা বিজয়াং পায়েং টায়ে, উপ-সভানেত্ৰী, সদৌ গুৱাহাটী মিচিং কৗবাং ৷ 

পাঁচখন গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ পিছত গ্ৰন্থ উন্মোচকসকলে ক্ৰমানুসৰি বক্তব্য আগবঢ়ায় ৷ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীমতে সম্পাদক আৰু লেখকসকলেও একাষাৰ বক্তব্য আগবঢ়ায় ৷ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ হৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোৰঞ্জন বড়ি আৰু কেইবাজনেও বক্তাই চমু বক্তব্য আগবঢ়ায় ৷ দেওবাৰৰ অনুষ্ঠানৰ সফল সমাপনৰ বাবে সকলোলৈ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই গুৱাহাটী মিচিং আদনৗ অপেৰ সাধাৰণ সম্পাদক জুৱেল পেগুৱে ৷ 

ইয়াৰ লগতে প্ৰকাশনত বিশেষ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা অধীক্ষক অভিযন্তা লক্ষীকান্ত কুম্বাং আৰু প্ৰকাশনৰ লগতে সভাৰ লঘু আহাৰ যোগান ধৰি আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰণৱ কুমাৰ পেগুলৈ হিয়াভৰা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায়৷ 

