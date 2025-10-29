চাবস্ক্ৰাইব কৰক

এপিএছচি কেলেংকাৰী প্রসংগক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী

APSC কেলেংকাৰী প্রসংগক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী। ন্যায়িক আয়োগৰ প্রতিবেদন কাৰ্যকৰী নোহোৱাক লৈ জাননী ন্যায়ালয়ৰ। আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ পিছতো ২০১৩ বৰ্ষৰ সকলো নিযুক্তি বাতিল হোৱা নাই।

  • APSC কেলেংকাৰী প্রসংগক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী
  • ন্যায়িক আয়োগৰ প্রতিবেদন কাৰ্যকৰী নোহোৱাক লৈ জাননী ন্যায়ালয়ৰ
  • আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ পিছতো ২০১৩ বৰ্ষৰ সকলো নিযুক্তি বাতিল হোৱা নাই
  • সেই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
  • চৰকাৰে ব্যৱস্থা নোলোৱা কেইবাগৰাকী প্রাৰ্থীলৈও জাননী ন্যায়ালয়ৰ
  • একাংশ সুৰক্ষিত প্রাৰ্থীলৈও জাননী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
  • ACS ত্রিদীপ ৰয়, নন্দিতা হাজৰিকা, জগদীশ ব্রহ্ম, বিক্রমাদিত্য বৰালৈ জাননী
  • APS নৱনিতা শৰ্মা, অসীমা কলিতা, ৰিতুৰাজ দলে, অমৃতৰাজ চৌধুৰীলৈও জাননী
  • এইসকল প্রাৰ্থীয়ে বৰ্তমানেও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধীস্থত হৈ আছে
  • এইসকল প্রাৰ্থীয়ে ঠগ–প্রৱঞ্চনাৰে চাকৰি লোৱাৰ কথা উল্লেখ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগত
  • তাৰ পাছতো চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱা নাই প্রাৰ্থীসকলৰ বিৰুদ্ধে
  • ফাইট এগেইনষ্ট জাষ্টিছ অৱ APSCৰ মানস প্রতিম বৰুৱাই তৰিছিল গোচৰ
APSC কেলেংকাৰী APSC scam