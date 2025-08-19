চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

বেদখল ৰোধিবলৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘেৰাৰ লগতে সীমান্তত চেক গেট স্থাপনৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ...

বনাঞ্চল বেদখলক লৈ অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যুঁজৰ এক নতুন আৰু ঐতিহাসিক অধ্যায় মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানত মুখ্য ন্যায়াধীশ অশ্বিনী কুমাৰ আৰু ন্যায়াধীশ অৰুণ দেৱ চৌধুৰীৰ

author-image
ডিম্পুল বৰগোহাঁই
New Update
ujjj

ডিজিটেল ডেস্কঃবনাঞ্চল বেদখলক লৈ অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যুঁজৰ এক নতুন আৰু ঐতিহাসিক অধ্যায় মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানত মুখ্য ন্যায়াধীশ অশ্বিনী কুমাৰ আৰু ন্যায়াধীশ অৰুণ দেৱ চৌধুৰীৰ বিভাগীয় বিচাৰপীঠে ৰাজ্যখনৰ সকলো সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘেৰিবলৈ আৰু নতুন বেদখল ৰোধ কৰাৰ বাবে সীমান্তত চেক গেট স্থাপন কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে।

Advertisment

আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰা হ’ব আৰু যদিহে অবৈধ বেদখলৰ অনুমতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি কৰা দেখা যায় তেন্তে বিষয়াসকলকো শাস্তি প্ৰদান কৰা হ’ব। কিন্তু আদালতে যথাযথ আইনী প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। আদালতে স্পষ্ট কৰি দি কয় যে উচ্ছেদ অভিযানৰ পূৰ্বে সঠিক জাননী দিব লাগিব, উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ ১৫ দিন আৰু উচ্ছেদৰ বাবে অতিৰিক্ত ১৫ দিনৰ সময় দিব লাগিব।

উল্লেখযোগ্য যে উৰিয়ামঘাটৰ বাসিন্দাসকলক চৌহদ খালী কৰিবলৈ অন্তিম সাত দিনৰ সময় দিয়া হৈছে। একে সময়তে আদালতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বন সংৰক্ষণৰ বাবে সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে। এই ৰায় অসমৰ পৰিৱেশ আৰু আইনৰ শাসনৰ বাবে যুগান্তকাৰী মুহূৰ্ত হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা বেদখলকাৰী আৰু বিষয়াসকললৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, ইযাৰ ফলত জবাবদিহিতা আৰু ন্যায় শক্তিশালী হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে।

উচ্ছেদ