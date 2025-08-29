আজিও অপৰিৱৰ্তিত মহানগৰীৰ বান পৰিস্থিতিঃ এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ ৰাইজৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া অহা এজাক মুষলধাৰ বৰষুণৰ পাছতে মহানগৰী গুৱাহাটীত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছিল মহানগৰীখনৰ কেবাটাও অঞ্চল। আজিও গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত অপৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি।
মহানগৰীৰ অন্তৰ্গত পাঞ্জবাৰী, ছয়মাইল, ৰুক্মিণীগাঁও, হাতীগাঁও, নুনমাটি, সাতগাঁও, জুৰিপাৰ, অনিল নগৰ, নবীন নগৰত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ যোৱাৰ পাছত মহানগৰীবাসীৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে। ইফালে এটুপি বিশুদ্ধ পানীৰ বাবেও সংগ্ৰাম কৰিছে বহু লোকে।
বিভিন্ন স্থানত নাও, কলৰ ভুৰ লৈ যাতায়ত কৰিছে ৰাইজে। কেৱল এয়াই নহয় আৱদ্ধ পানীৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থাত ব্যাঘাত জন্মাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ স্পৰ্শকাতৰ এলেকাত ভূমিস্খলন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে।
উল্লেখ্য যে, কৃত্ৰিম বানৰ ফলত ৰাজপথতে বিকল হৈ পৰিছে বহু বাহন। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে বলেৰ’, ইন’ভাকে ধৰি কেইবাখনো বাহন ডুব গৈছে পানীত।