বৰক'লাৰ গুৰুনানক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গুৰুনানকৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন

নগাঁও জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰক'লা গুৰু নানক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত   দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে গুৰু নানকৰ জন্মজয়ন্তী পালন কৰা হয়।

ডিজিটেল সংবাদ, বেবেজীয়াঃ নগাঁও জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰক'লা গুৰু নানক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত   দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে গুৰু নানকৰ জন্মজয়ন্তী পালন কৰা হয়। তদুপলক্ষে বৰক'লা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ প্ৰতাপ সিংহৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা এক গাম্ভীৰ্যপুৰ্ণ সভাত গুৰু নানকৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ আদৰ্শৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ  লগতে হৰভজন সিং,ফুলপ্ৰীত সিং,মায়ংক চুব্বা,অমনপ্ৰীত কৌৰ,ডিম্পী বৰুৱাই কীৰ্তন কৰে।

WhatsApp Image 2025-12-06 at 6.37.57 PM

সভাত দিহানাম পৰিৱেশন কৰে আইমণি হীৰা, কংকনা দেবী,মুন্মী দেবী, গুৰুপ্ৰীত কৌৰ, পদুমী কৌৰ, ভাৰ্গৱজ্যোতি নাথ, শংকৰজোতি হীৰাকে আদি কৰি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী সকলে। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰঞ্জু সিঙে আঁতধৰা অনুষ্ঠানটিত গুৰু নানকৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে বৰক'লা গুৰু নানক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্বন কৌৰ, কেন্দ্ৰীয় গুৰুদ্বাৰৰ সভাপতি তথা শিক্ষাব্ৰতী গুৰুমুখ সিং, কৰ্নেল সিং আৰু বিশিষ্ট লেখিকা দেদী প্ৰিয়া চেতিয়া পাটৰে। 

বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰঞ্জূ সিঙে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিচালনা কৰা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানটিত বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক অভিনন্দন পত্ৰ, কিতাপৰ টোপোলা, ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়।

WhatsApp Image 2025-12-06 at 6.37.57 PM (1)

উল্লেখ্য যে, সভাত ৰজবিন্দ্ৰ সিং, বিন্দিয়া কৌৰ, দৰ্শনা কৌৰ, ৰাজু হীৰা, গুৰুপ্ৰীত কৌৰ,পুজা ৰবিদাস আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শেষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৃতি শিক্ষাৰ্থী ক্ৰমে লনী কৌৰ, দুলুমণি হীৰাক ক্ৰমে প্ৰতাপ সিংহ, কৰ্বন কৌৰ, ৰঞ্জু সিং, পৰাগ মণি বৰুৱা, লক্ষী প্ৰসাদ বৰুৱা,পুষ্প কান্ত দাস,সংগীতা বৰদলৈক শৰাই, মানপত্ৰ, গামোচা আৰু কিতাপৰ টোপোলাৰে  সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সন্ধিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত স্থানীয় দ্বীপ সিং, মহেন্দ্ৰ সিং,বলদেব সিং,মনফুল সিং প্ৰমোদ বৰা, অশোক হাজৰিকা আদি বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলৰ লগতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকি সভাৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে।     

বেবেজীয়া