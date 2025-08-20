অভিলেখঃ গুজৰাটে দৈনিক ক্ৰয় কৰে ২৫০লাখ লিটাৰ গাখীৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ গাখীৰৰ ভিন্ন সামগ্ৰীৰ বাবে গুজৰাট বিশ্ববিখ্যাত। সেই গুজৰাটে ২০০১-০২ চনৰ পিছত গুজৰাটৰ গাখীৰ ক্ৰয় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাই ২০২৪-২৫ চনত প্ৰতিদিনে ২৫০ লাখ লিটাৰ হৈছেগৈ। এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে এন পি ডি ডি, ডি আই ডি এফ, আৰু এ এইচ আই ডি এফৰ দৰে চৰকাৰী আঁচনি, যিয়ে আন্তঃগাঁথনি আধুনিকীকৰণ কৰি দুগ্ধ পালকৰ আয় উন্নত কৰিছে।
সংসদৰ মজিয়াত এই তথ্য ৰাখিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। লোকসভাত লিখিত উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দুগ্ধ পালকসকলৰ আয়ৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট উন্নতি হৈছে আৰু চপোৱাৰ পিছৰ লোকচান হ্ৰাস পাইছে।
তাৰ বাহিৰেও কৃষকসকলক দিয়া গাখীৰৰ মূল্য যোৱা ১৫ বছৰত ১৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে (৪০০ টকা/কিলোগ্ৰাম চৰ্বিৰ পৰা ৯৫০ টকা/কিলোগ্ৰাম চৰ্বিৰ গড় গাখীৰ ক্ৰয়ৰ মূল্যলৈ), তেওঁ কয় আৰু লগতে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা গাখীৰ সংঘৰ শীতল ক্ষমতা আৰু গাখীৰ ক্ৰয়ৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিত যথেষ্ট সহায় হৈছে।
যোৱা সাত বছৰত এন পি ডি ডিৰ অধীনত গুজৰাটে মুঠ ৩১৫ কোটি টকাৰ অনুদান লাভ কৰিছে আৰু মুঠ প্ৰকল্প ব্যয় ৫১৫ কোটি টকা হৈছে, যাৰ ফলত ২০৫২টা বাল্ক মিল্ক কুলাৰ, ৪,৩০৯টা স্বয়ংক্ৰিয় গাখীৰ সংগ্ৰহ ব্যৱস্থা, আৰু ১০০০টা গাখীৰৰ মিশ্ৰণ ধৰা পেলোৱা মেচিন স্থাপন কৰা হৈছে।
(জিচিএমএমএফ) (আমুল) ৰ নেতৃত্বত এটা সুবিকশিত দুগ্ধ সমবায় নেটৱৰ্ক আছে, য’ত ১৮টা জিলা সংঘ আৰু ৩৬ লাখৰো অধিক সদস্য আছে। বৰ্তমান আমুলে নিজৰ সমবায় নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে গুজৰাটৰ পৰা প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২৫০ লাখ লিটাৰ গাখীৰ ক্ৰয় কৰে, যাৰ ফলত গুজৰাট দেশৰ অন্যতম আগশাৰীৰ গাখীৰ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে।