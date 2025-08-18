সকলো দুৰ্যোগ, সংকটক নেওঁচি অপ্ৰতিৰোধ্য গতিত আগুৱাব ভাৰতঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰত এতিয়া দুৰ্বল নহয়। ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ এক অপ্ৰতিৰোধ্য শক্তি। সংকটৰ সময়ক সুযোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰা কৌশল ভাৰতে ভালদৰেই আয়ত্ত আছিল। সেয়েহে এতিয়া সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি গৈছে ভাৰতবৰ্ষ।
স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ বাবে এক সাহসী দৃষ্টিভংগী অংকন কৰি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ শক্তিশালী ভেটিৰ কথা ঘোষণা কৰে। শক্তিশালী প্ৰতিৰক্ষাৰ স্তম্ভৰ ওপৰত নিৰ্মিত উন্নত ভাৰত বুলি তেওঁ কয়। তেওঁৰ বাৰ্তা স্পষ্ট আছিল- ভাৰতৰ আগুৱাই যোৱাৰ পথ নিহিত হৈ আছে প্ৰত্যাহ্বানসমূহক সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি বিশ্বৰ নেতা হিচাপে নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰা।
ক’ভিড-১৯ৰ সময়ত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতে সংকটক সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল, যাৰ ফলত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ উত্থান ঘটিছিল। ট্ৰাম্পৰ শুল্ক ভাবুকিয়েও সংকটক অধিক আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু যিকোনো আগতীয়া দুৰ্যোগ প্ৰতিহত কৰিবলৈ শক্তিৰ সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাটো নিশ্চিত।
“ সুদৰ্শন চক্ৰ”, এক সৰ্বাংগীন নিৰাপত্তা স্থাপত্যই যিকোনো ভাবুকি নিষ্ক্ৰিয় কৰি ভাৰতৰ আক্ৰমণাত্মক ক্ষমতা উন্নত কৰিব। আত্মনিৰ্ভৰশীলতাই ভাৰতক এক প্ৰধান উৎপাদন কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব যিয়ে বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিব।
আমেৰিকাৰ শুল্ক ভাবুকিৰ মূলতে হৈছে অনুভূত বাণিজ্যিক ভাৰসাম্যহীনতা, আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু স্থবিৰ আলোচনাৰ বাবে হতাশাৰ মাজতো ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় অব্যাহত ৰখা। এনে শুল্কে ভাৰতৰ ৰপ্তানি চালিত বৃদ্ধিত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে, যাৰ ফলত অটোমোবাইল, আই টি সেৱা, বস্ত্ৰশিল্প আৰু ঔষধৰ দৰে খণ্ডত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে।
মোডী চৰকাৰে আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ জৰিয়তে শুল্ক ভাবুকিটোক সুদক্ষ আৰু ধৈৰ্য্যৰে নেভিগেট কৰি আছে, আৰু প্ৰতিটো নীতি প্ৰণয়ন আৰু কৌশলত “ভাৰত প্ৰথম” আছে। ভাৰত আজি বিশ্বৰ অন্যতম দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা অৰ্থনীতি আৰু আই এম এফৰ ভাষাত “অন্যথা অন্ধকাৰ দিগন্তৰ একমাত্ৰ উজ্জ্বল স্থান”। বাধাৰ মাজতো আমাৰ মুদ্ৰা আৰু বিত্তীয় স্থানে ত্বৰান্বিত বৃদ্ধি অব্যাহত ৰাখিছে।