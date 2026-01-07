ভেনিজুৱেলাৰ পাছত যিকোনো মূৰ্হুততে কোনখন দেশক কজ্বা কৰিব পাৰে আমেৰিকাই...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভেনিজুৱেলাৰ পাছত ট্ৰাম্পৰ চকু এইবাৰ আন এখন সৰু ৰাষ্ট্ৰত। যিকোনো সময়তে নিজৰ শক্তিশালী সামৰিক শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি এই দেশখনকো দখল কৰিব পাৰে আমেৰিকাই। ইতিমধ্যে দেশখনক কজ্বা কৰিবলৈ পৰ্যায়ক্ৰমে ভিন্ন কূটকৌশল আৰম্ভ কৰিছে আমেৰিকাই।
আমেৰিকাৰ নজৰত থকা এই ৰাষ্ট্ৰখন হৈছে গ্ৰীণলেণ্ড। ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে মুকলিকৈ গ্ৰীণলেণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ডেনমাৰ্কৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্বায়ত্তশাসিত ভূখণ্ড গ্ৰীণলেণ্ডক আমেৰিকাই নিজৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নে গ্ৰীণলেণ্ডে নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব, তাক লৈহে এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্থাপিত হৈছে।
হোৱাইট হাউছে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে আমেৰিকাই গ্ৰীণলেণ্ডক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিকল্পৰ কথা বিবেচনা কৰি আছে। সামৰিক ব্যৱস্থা লোৱাৰ সম্ভাৱনাও নুই কৰা নাই আমেৰিকাই । প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে সমৃদ্ধ ৮ লাখ ৩৬ হাজাৰ বৰ্গমাইলৰ গ্ৰীনলেণ্ড দ্বীপটো পূৰ্বতে ডেনিছ উপনিবেশ আছিল।
গ্ৰীণলেণ্ডত জনবসতি খুবেই সেৰেঙা। ইয়াত মানুহে কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থাকে, ইমান দূৰৈত যে চাৰিওফালে বৰফৰ বাবে বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে কেৱল নাৱেৰে যাত্ৰা কৰে। ইয়াত মুঠ ৫৬ হাজাৰ লোকে বাস কৰে। মাছ ধৰাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ ইয়াৰ অৰ্থনীতি।
এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে, আমেৰিকাই কিয় নজৰত ৰাখিছে গ্ৰীণলেণ্ডক। গ্ৰীনলেণ্ডৰ ভূখণ্ড অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমেৰিকা, ইউৰোপ আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত কৌশলগতভাৱে অৱস্থিত এই ঠাইখনক দীৰ্ঘদিন ধৰি আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি গণ্য কৰা হৈছে।
গ্রীনলেণ্ড প্রাকৃতিক সম্পদেৰে চহকী৷ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে তেল, গেছ আৰু আপুৰুগীয়া মাটিৰ ধাতু থাকিব পাৰে। আপুৰুগীয়া পৃথিৱী উদ্যোগত নিজৰ আধিপত্য ব্যৱহাৰ কৰি চীনে আমেৰিকাক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে। বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ বাবে এই আপুৰুগীয়া খনিজ পদাৰ্থবোৰ ক্ৰমান্বয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, আৰু আমেৰিকাই ইয়াৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰিছে।
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে বৰফ গলি যোৱাৰ লগে লগে জাহাজ চলোৱা পথসমূহ বছৰজুৰি সহজে উপলব্ধ হৈ পৰিব, যাৰ ফলত এই অঞ্চলটো আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব। ইতিমধ্যে আমেৰিকাই ইয়াৰো প্ৰস্তুতি চলাইছে।
বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ সাংসদসকলক জনাইছে যে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে গ্ৰীণলেণ্ড ক্ৰয় কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে। সামৰিক ব্যৱস্থাৰ উদ্বেগক তেওঁ আপাততঃ অযুক্তিকৰ বুলি উলাই কৰে। এতিয়া আলোচনা তীব্ৰতৰ হৈ পৰাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ লগে লগে ট্ৰাম্পে গ্ৰীণলেণ্ডৰ ওপৰত কাম আৰম্ভ কৰে।
তেওঁৰ নিৰ্দেশনাত ৰুবিঅ’ৰ দলটোৱে গ্ৰীনলেণ্ডৰ লুকাই থকা সম্পদৰ জৰীপ আৰু বিশ্লেষণ সম্পূৰ্ণ কৰে। কেইমাহমানৰ আগতে ট্ৰাম্পে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সকো পৰিদৰ্শনৰ বাবে গ্ৰীণলেণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল।
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে, গ্ৰীণলেণ্ডেও দীৰ্ঘদিন ধৰি ডেনমাৰ্কৰ পৰা স্বাধীন হ'বলৈ বিচাৰি আছে। গতিকে সকলোবোৰ মিলিলে অচিৰেই আমেৰিকাৰ কজ্বালৈ আহিব পাৰে আন এখন দেশ।