বৈদ্যুতিক বাহন (ইভি) চাৰ্জিং আন্তঃগাঁথনি স্থাপনৰ বাবে ২০০০ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কেন্দ্ৰৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতৰ বৈদ্যুতিক গতিশীলতালৈ গতি দ্ৰুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ১০,৯০০ কোটি টকাৰ পিএম ই-ড্ৰাইভ আঁচনিৰ অধীনত ৰাজহুৱা চাৰ্জিং ষ্টেচন মুকলি কৰাৰ বাবে গধুৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই গাইডলাইনত চহৰ আৰু ঘাইপথত বৈদ্যুতিক বাহন (ইভি) চাৰ্জিং আন্তঃগাঁথনি স্থাপনৰ বাবে ২০০০ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। দ্ৰুত নিয়োগক উৎসাহিত কৰিবলৈ কিছুমান বিশেষ শ্ৰেণীৰ বাবে খৰচৰ ১০০% পৰ্যন্ত ৰাজসাহায্য ঘোষণা কৰা হৈছে।
চৰকাৰী কাৰ্যালয়, চিকিৎসালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু চিপিএছই চৌহদসমূহে আন্তঃগাঁথনি আৰু চাৰ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ৰাজসাহায্যৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। বিমানবন্দৰ, ৰেলৱে ষ্টেচন, চৰকাৰী অ’এমচিৰ ইন্ধন খুচুৰা বিপণী, মেট্ৰ’ ষ্টেচন আৰু বাছ ডিপোৰ দৰে স্থানসমূহে ইনফ্ৰাত ৮০% আৰু চাৰ্জিং সঁজুলিত ৭০% ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব। আনকি মল, বজাৰ আৰু অন্যান্য ব্যক্তিগত স্থানেও ইনফ্ৰা খৰচৰ ওপৰত ৮০% ৰাজসাহায্য দাবী কৰিব পাৰে। বেটাৰী শ্বেপিং আৰু চাৰ্জিং ষ্টেচনসমূহো সামৰি লোৱা হৈছে, ৮০% ৰাজসাহায্য সমৰ্থনৰ সৈতে।
প্ৰধান ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰ আৰু বন্দৰসমূহ সংযোগ কৰা উচ্চ যাতায়তৰ ঘাইপথৰ উপৰিও লাখৰো অধিক জনসংখ্যাৰ চহৰ, ৰাজ্যৰ ৰাজধানী, স্মাৰ্ট চহৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বচ্ছ বায়ু কাৰ্যসূচী (এনচিএপি) চহৰসমূহত নিয়োগক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ’ব। ৰূপায়ণৰ তদাৰক কৰিবলৈ ভাৰত হেভি ইলেক্ট্ৰিকেলছ লিমিটেডক প্ৰকল্প ৰূপায়ণ সংস্থা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে, আনহাতে আই এফ চি আইয়ে প্ৰকল্প পৰিচালনা সংস্থা হিচাপে কাম কৰিব। ইভি চাৰ্জাৰসমূহ একত্ৰিত কৰিবলৈ ভেইলে এটা নেশ্যনেল ইউনিফাইড হাব আৰু মোবাইল এপও প্ৰস্তুত কৰিব, যিয়ে আৱিষ্কাৰ, ৰিয়েল টাইম আপডেট, স্লট বুকিং আৰু পেমেণ্টৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব।