বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত দেশৰ সকলো ৰাজ্যত সাৰৰ উপলব্ধতা সন্তোষজনকঃ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন

কেন্দ্ৰীয় ৰাসায়নিক আৰু সাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি বাৰিষাৰ সময়ত দেশৰ সকলো ৰাজ্যত সাৰৰ উপলব্ধতা সন্তোষজনক। তথ্য অনুসৰি, ইউৰিয়াৰ মুঠ মজুতৰ পৰিমাণ ১৮৩ লাখ মেট্ৰিক টন।

ডিজিটেল ডেস্কঃ কেন্দ্ৰীয় ৰাসায়নিক আৰু সাৰ মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, চলিত বাৰিষাৰ সময়ত দেশৰ সকলো ৰাজ্যত সাৰৰ উপলব্ধতা সন্তোষজনক। মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ইউৰিয়াৰ মুঠ মজুতৰ পৰিমাণ ১৮৩ লাখ মেট্ৰিক টন, যিটো প্ৰয়োজনীয় ১৪৩ লাখ মেট্ৰিক টনতকৈ অধিক।

ইতিমধ্যে ১৫৫ লাখ মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া বিক্ৰী হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও, ডাইএমোনিয়াম ফছফেট (DAP)ৰ মজুতৰ পৰিমাণ ৪৯ লাখ মেট্ৰিক টন, যি প্ৰয়োজনীয় ৪৫ লাখ মেট্ৰিক টনতকৈ অধিক। ইতিমধ্যে ইয়াৰে ৩৩ লাখ মেট্ৰিক টন DAP বিক্ৰী হৈছে।

দেশীয় সাৰ উৎপাদনত অভূতপূৰ্ব বৃদ্ধি

মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, যোৱা ১০ বছৰত দেশীয় সাৰ উৎপাদনত অভূতপূৰ্ব বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে। ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ইউৰিয়াৰ উৎপাদনে ৩০৬ লাখ মেট্ৰিক টনৰ অভিলেখ গঢ়িছে। যি ২০১৩-১৪ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ২২৭ লাখ মেট্ৰিক টনৰ তুলনাত ৩৫ শতাংশ অধিক। 

একেদৰে, DAP আৰু নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ, আৰু পটাছিয়াম (NPKS) সাৰৰ উৎপাদন ১১০ লাখ মেট্ৰিক টনৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ১৫৮ লাখ মেট্ৰিক টনত উপনীত হৈছে।

ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ মাজতো কৃষকৰ বাবে সাৰৰ সুবিধা

ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে সাৰৰ যোগানত প্ৰভাৱ পৰাৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকৰ বাবে সাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰি ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰিছে। বৰ্তমান কৃষকসকলে ৪৫ কিলোগ্ৰামৰ ইউৰিয়াৰ বস্তা ২৪২ টকাত আৰু DAPৰ ১৩৫০ টকাত ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে।

সাৰ বিভাগে বিশ্বব্যাপী নিবিদাৰ জৰিয়তে ঘৰুৱা উৎপাদন আৰু ক্ৰয় সৰ্বাধিক কৰি সমগ্ৰ দেশতে ইউৰিয়াৰ নিৰৱচ্ছিন্ন উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিছে।

ক’লা বজাৰ আৰু মজুতদাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপৰ নিৰ্দেশ

চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহক ক’লা বজাৰ, মজুতদাৰী, অতিৰিক্ত মূল্য নিৰ্ধাৰণ, আৰু সাৰৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধৰ বাবে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈয়ো নিৰ্দেশ দিছে। চৰকাৰে কৃষকসকলৰ বাবে সময়মতে আৰু ন্যায়সঙ্গতভাৱে সাৰৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰিছে। 

