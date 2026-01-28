অপেক্ষা মাথোঁ ৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ, ফাদিল হ'ব সকলো...

ডিজিটেল ডেস্কঃ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰে সম্পৰ্ক থকা অভিযোগৰ সামৰণি পৰিব ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত । কিয়নো উক্ত দিনটোত সংবাদমেল যোগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত এছ আই টিয়ে কৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে এছ আই টিয়ে পাকিস্তানৰ সৈতে তিনিজন ব্যক্তি, আলী তৌকীৰ শ্বেখ, গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নী এলিজাবেথ কলবাৰ্নৰ মাজত সম্পৰ্ক থকাৰ প্ৰমাণ পাইছে। ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এই বিষয়ত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত এলিজাবেথ কলবাৰ্ন আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়ে স্পৰ্শকাতৰ তথ্য সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰিম।
উল্লেখ্য যে, সমাগত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে একাংশ লোকে গগৈক ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ বাবে এয়া চাঞ্চল্যকৰ । বিজেপিৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু জনসাধাৰণৰ জবাবদিহিতাৰ স্বাৰ্থত এই তদন্ত প্ৰয়োজনীয়। কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ কিছুমান বক্তব্য আৰু কাৰ্যই ৰাজহুৱা তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত লুকুৱাবলগীয়া একো নাই।