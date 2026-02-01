চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বাজেটৰ ভাল খবৰঃ কাপোৰ, জোতাৰ দাম কমিব! হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ ১৭বিধ ঔষধৰ দাম...

উত্তৰ পূবৰ মঠ-মন্দিৰ সমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। নতুন আয়কৰ নিয়ম ১ এপ্ৰিল, ২০২৬ৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব দেশত। দুৰ্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূৰণৰ ধনৰাশি কৰশূণ্য কৰাৰ কথা ঘোষণা বাজেটত।  বিদেশ যাত্ৰাৰ বাবে লোৱা কৰ ৫শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ কথাও ঘোষণা বাজেটত।

  • উত্তৰ পূবৰ মঠ-মন্দিৰ সমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব।
  • নতুন আয়কৰ নিয়ম ১ এপ্ৰিল, ২০২৬ৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব দেশত।
  • দুৰ্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূৰণৰ ধনৰাশি কৰশূণ্য কৰাৰ কথা ঘোষণা বাজেটত। 
  • বিদেশ যাত্ৰাৰ বাবে লোৱা কৰ ৫শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ কথাও ঘোষণা বাজেটত।
  • বিদেশী কোম্পানীয়ে ভাৰতত ডাটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিলে ২০৪৭চনৰ লৈ কৰ শূণ্য সুবিধা প্ৰদান কৰিব ভাৰত চৰকাৰে।
  • সৌৰশক্তিৰ সামগ্ৰীৰ দাম হ্ৰাস পাব। চামৰাৰ সামগ্ৰী আৰু কাপোৰৰ দামো হ্ৰাস পাব। 
  • বেটেৰী, মাইক্ৰৱেভ অভেনৰ লগতে কৰ্কট ৰোগৰ ১৭বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব। 
  • ৭টা দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ ঔষধৰ দামো হ্ৰাস কৰাৰ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ। 
