চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

২৬ৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰে মিত্ৰতা নহয় বিপিএফৰ

বিটিচিৰ উন্নয়নৰ বাবে যিটো দলে বিধান সভাত সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব, যিটো দলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেই দলৰ লগত বিপিএফ থাকিব।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
new ap web 11-11-24 new 2

ডিজিটেল সংবাদ,গহপুৰঃ সমাগত ২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। এই ২৬ৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰে  মিত্ৰতা নহয় বিপিএফৰ।‌ গহপুৰত বিপিএফৰ বিজয় উৎসৱত অংশ গ্ৰহণ কৰি এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে  বিটিচি ডেপুটি চিফ তথা বিপিএফৰ জেষ্ঠ নেতা ৰিহন দৈমাৰীয়ে ।তেওঁ লগতে কয়, বিটিচিৰ উন্নয়নৰ বাবে যিটো দলে বিধান সভাত সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব ,যিটো দলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেই দলৰ লগত বিপিএফ থাকিব।

WhatsApp Image 2025-12-06 at 3.43.14 PM

উল্লেখ্য যে,  নিৰ্বাচনৰ আগত কোনো দলৰে  বিপিএফৰ মিত্ৰতা নহয় বুলিও দৃঢ়তাৰে কয় দৈমাৰীয়ে। ছয়‌ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁ মন্তব্য কৰি কয় যে, বৰ্তমানৰ জনজাতি সকলৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিলে আপত্তি নাথাকিব। ইমানেই নহয় দৈমাৰীয়ে লগতে কয় বিটিচি সচিবালয় আক্ৰমনৰ ঘটনাৰ লগত  এবছু আৰু ইউ পি পি এল জড়িত। তেওঁ অসম চৰকাৰক আক্ৰমণকাৰীৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লবলৈ অনুৰোধ জনায় । 

WhatsApp Image 2025-12-06 at 3.43.14 PM (1)

প্ৰণিধানযোগ্য যে, গহপুৰৰ কৰৈ গুৰিত শুক্ৰবাৰে অনুষ্ঠিত বিপিএফৰৰ বিজয় উৎসৱত ধনশিৰি সমষ্টিৰ ইএম ফেচ মুচাহাৰী,অধ্যক্ষ ত্ৰিদিপ  দৈমাৰীকে ধৰি বহু কেইজন বিপিএফৰ নেতা উপস্থিত থাকে। তেওঁলোকে মন্তব্য আগবঢ়োৱাও পৰিলক্ষিত হয় । 

গহপুৰ