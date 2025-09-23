সূৰ্য উদয়ৰ লগে লগেই জি এম চি এইছত জুবিনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা...

New Update
- জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে চিকিৎসকৰ দল।
- গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত সম্পন্ন হ’ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা।
- মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে বিশেষ চিকিৎসকৰ গোট।
- আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয় আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসক।
- আহিছে এইমছৰো বিশেষজ্ঞ।
- মুঠ চাৰিজন চিকিৎসকে কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা।
- উপস্থিত আছে ৰাজ্য তথা জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়া।
- উপস্থিত আছে অসম আৰক্ষীৰো শীৰ্ষ বিষয়া।
- স্বাস্থ্য বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া উপস্থিত আছে জি এম চি এইছত।
- সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগেই আৰম্ভ হ’ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা।