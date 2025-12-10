চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

ৰয়েল গ্ল’বেল ইউনিভাৰ্চিটিত ত্ৰয়োদশ "ই এইচ এন এ ২০২৫"

আজি দ্য আছাম ৰয়েল গ্ল’বেল ইউনিভাৰ্চিটি (আৰ জি ইউ)ত ভাৰত আৰু বিদেশৰ কূটনীতিবিদ, উদ্যোগী, গৱেষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বিনিয়োগকাৰী আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে ত্ৰয়োদশ ই এইচ এন এ ২০২৫ মুকলি অনুুষ্ঠানত সমবেত হয়।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
rfgfdg

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ আজি দ্য আছাম ৰয়েল গ্ল’বেল ইউনিভাৰ্চিটি (আৰ জি ইউ)ত ভাৰত আৰু বিদেশৰ কূটনীতিবিদ, উদ্যোগী, গৱেষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বিনিয়োগকাৰী আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে ত্ৰয়োদশ ই এইচ এন এ ২০২৫ মুকলি অনুুষ্ঠানত সমবেত হয়।

তৃতীয় মেৰু আৰু পূব হিমালয় প্ৰকৃতিবিজ্ঞানৰ ধাৰণাসমূহৰ আঁৰৰ চিন্তাবিদ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰৰ পৰিকল্পনাত  আৰু বালিপাৰা ফাউণ্ডেচনে ৰয়েল গ্ল’বেল ইউনিভাৰ্চিটি, আই আই টি গুৱাহাটী, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে যৌথভাৱে আয়োজন কৰা; ই এইচ এন এফ ২০২৫-এ বিশ্বৰ অন্যতম দুৰ্বল পৰ্বত ব্যৱস্থাত পৰিৱেশ পুনৰুত্পাদনৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নক একাকাৰ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

এই অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত নৰৱেৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মে-এলিন ষ্টেনাৰে জলবায়ু কূটনীতিয়ে পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব বুলি জোৰ দি কয়। লগতে ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে, “আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহ প্ৰান্তৰ পৰা জলবায়ু কাৰ্য্যৰ কেন্দ্ৰলৈ যাব লাগিব। কাৰণ যদি হিমালয়ৰ জল টাৱাৰ দুৰ্বল হয়, তেন্তে ইয়াৰ লগে লগে মানৱতাৰ ভৱিষ্যতৰ আধা অংশ দুৰ্বল হৈ পৰিব,” স্বচ্ছ শক্তি আৰু অভিযোজন সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু নৰৱেৰ সহযোগিতাৰ তাৎপৰ্য সন্দৰ্ভতো তেওঁ আলোকপাত কৰে।

আনহাতে, আৰ জি ইউৰ চ্যান্সেলৰ ড° এ কে পানছাৰীয়ে কয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জলবায়ু নেতৃত্বৰ উত্থান ঘটা ভূমি হ’ব লাগিব। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, “এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেৱল মনক আলোকিত কৰাই নহয় — ই সমাজক শক্তিশালী কৰিব লাগিব।”

সমান্তৰালভাৱে, ব্যৱসায়িক অগ্ৰাধিকাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আহ্বান জনাই টাটা ষ্টীল ইণ্ডিয়াৰ উপ-সভাপতি – কৰ্পৰেট সেৱা শ্ৰী ডি বি সুন্দৰা ৰামমে কয় যে উদ্যোগে আৰু পৰিৱেশ আৰু অৰ্থনীতিক বিৰোধী শক্তি হিচাপে গণ্য কৰাৰ সামৰ্থ্য নাই।

এই অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্য সচিব শ্ৰীযুত ৰবি কোটাই পূব হিমালয়ত নতুন উন্নয়নৰ আৰ্হি প্ৰদৰ্শনৰ ৰাজ্যৰ সংকল্পৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা আৰু বহনক্ষম গ্ৰাম্য জীৱিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নীতি সংস্কাৰৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয়, ‘আন্তঃগাঁথনি, উদ্যোগ আৰু বন সুৰক্ষা একেলগে আগবাঢ়িব পাৰে বুলি দেখুৱাবলৈ অসমৰ দায়িত্ব আৰু সুযোগ আছে।

একেদৰে, ফ্ৰণ্টলাইন ইক’লজিকেল দৃষ্টিকোণৰ পৰা ভাষণ দি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ড০ সোণালী ঘোষে কয় যে, সংৰক্ষণক বাধা নহয়, অৰ্থনৈতিক স্তম্ভ হিচাপেহে চাব লাগিব।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত গাৰ্ডিয়ানছ অৱ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰা হয়। ৰয়েল গ্ল’বেল ইউনিভাৰ্চিটি, বালিপাৰা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু অসম ইনভেষ্টমেণ্ট এডভাইজাৰী ছ’চাইটিয়ে যৌথভাৱে প্ৰচাৰ কৰা যুৱ স্বেচ্ছাসেৱী নেটৱৰ্ক মুকলি কৰি নদী সুৰক্ষা, বনাঞ্চল পুনৰুদ্ধাৰ, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ নথিপত্ৰ আৰু সম্প্ৰদায়ভিত্তিক উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সংগঠিত কৰি, যুৱক-যুৱতীসকলক অঞ্চলটোৰ জলবায়ু সমাধানৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত ৰাখি আলোকপাত কৰা হয়।

অধিবেশনত প্ৰকৃতিভিত্তিক সমাধান, জলবায়ু-সংলগ্ন উদ্যোগীকৰণ আৰু পুনৰুত্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্পৰেট নেতৃত্বৰ সন্ধান কৰা হয়।  এই অনুষ্ঠানত গুগল, কোকা-কোলা, টাটা কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ, টাটা পাৱাৰ, টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্স, বৰুণ বেভাৰেজ, ৰাজস্থান ৰয়েলছ, এন আৰ এল আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলৰ নাগৰিক সমাজৰ সংস্থাসমূহৰ বক্তাসকল উপস্থিত থাকে। মঞ্চই ঘোষণা কৰে যে, গ্ৰহণ কৰা গৱেষণা পত্ৰসমূহ ৰয়েল জাৰ্নেল অৱ ছ’চিয়েল চাইন্স এণ্ড ৰিচাৰ্চ (আৰ জে এছ এছ আৰ)ৰ বিশেষ সংস্কৰণত প্ৰকাশ কৰা হ’ব, যিয়ে পূব হিমালয়ৰ পৰিৱেশ আৰু অৰ্থনীতিৰ ওপৰত থলুৱা, প্ৰমাণভিত্তিক জ্ঞানত অৰিহণা যোগাব।

উল্লেখযোগ্য যে, কাইলৈও মঞ্চখনত বহনক্ষম ব্যৱসায় গঢ় দিয়া সাংস্কৃতিক জ্ঞান আৰু বিশ্বব্যাপী প্ৰাসংগিকতাৰ বাবে স্থানীয় উদ্ভাৱনসমূহক পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কৌশলৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা চলিব, য’ত ভূটান, নেপাল আৰু আগশাৰীৰ সংৰক্ষণ সংস্থাসমূহৰ অংশগ্ৰহণ থাকিব।

জলবায়ু