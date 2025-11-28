চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নাবালিকা ধৰ্ষণৰ অপৰাধত ধৰ্ষণকাৰীক সশ্ৰম কাৰাদণ্ড

POCSO আইনৰ  ধাৰাৰ অধীনত বিচাৰাধীন গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰি আদালতে অভিযুক্ত পেগুক ২৫ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে ৭হাজাৰ টকাৰ জৰিমনাও বিহে

ডিজিটেল সংবাদ,ঢকুৱাখনাঃ  এক পাশবিক,জঘন্য কাণ্ড । ঢকুৱাখনা ঘিলামৰাৰ সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এই নাৰকীয় ঘটনাৰ স্থান আছিল ঘিলামৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁও ।

উল্লেখ্য  যে, থানাখনৰ অন্তৰ্গত এগৰাকী প্ৰায় ৬ বছৰীয়া কণমানিক ঘৰৰ সন্মুখত খেলি থকা অৱস্থাৰ পৰা হাবিলৈ নি বলপূৰ্ৱক ধৰ্ষণ কৰিছিল বেলুনপৰা গাঁৱৰ নৰ পিশাচ লক্ষ্যধৰ পেগুৱে । পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্যাতিতা কণমানিৰ চিঞৰত মাতৃয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত ঘিলামৰা আৰক্ষী থানাত ২০১৫ চনৰ ১০ নৱেম্বৰত ভুক্তভোগী কণমানিজনীৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।

তাৰোপৰি তদানীন্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত  আৰক্ষী বিষয়া অজিত কুমাৰ ভূঞাই পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল । ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৩৭৬(এফ) আৰু POCSO আইনৰ ধাৰাতপঞ্জীভূত হোৱা  গোচৰৰ  ভিত্তিত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তথা তদন্তকাৰী বিষয়া ভূঞাই ঘটনাৰ পাছৰ দিনাই অভিযুক্ত লক্ষ্যধৰ পেগুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক  জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । 

প্ৰাণিধানযোগ্য যে, পৰৱৰ্তী সময়ত  তদন্তকাৰী বিষয়া ভূঞাই পৰ্য্যাপ্ত তথ্য প্ৰমাণসহ নিখুঁত পৰিশুদ্ধ অভিযোগ নামা আদালতত দাখিল কৰিছিল । ২০১৫ চনতে সংঘটিত এই জঘন্য কাণ্ডৰ পাছত অভিযুক্তই লখিমপুৰ জিলা ন্যায়িক হেফাজৰ পৰা ২০১৬ চনৰ ১মাৰ্চত জামিনত মুক্তি পাইছিল যদিও পুনৰ  ২০২৫ বর্ষৰ ৬ আগষ্টত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অভিযুক্ত লক্ষ্যধৰ পেগুক । লখিমপুৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত এই সন্দৰ্ভত পঞ্জীভূত  বিশেষ (পি) গোচৰ নং-২৬ /২০১৫ ৰ চূড়ান্ত ৰায়দান যোৱা ১০ নৱেম্বৰত দিয়া হয় ।

আনফালে  POCSO আইনৰ  ধাৰাৰ অধীনত বিচাৰাধীন উক্ত গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰি আদালতে অভিযুক্ত পেগুক ২৫ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে ৭হাজাৰ টকাৰ জৰিমনাও বিহে । সম্প্ৰতি বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত পৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত তদানীন্তন সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া ভূঞাৰ নিখুঁত তদন্তৰ বাবেই এগৰাকী নাবালিকাৰ লগতে পৰিয়ালটোৱে ন্যায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এনে দুষ্কাৰ্যৰ অভিযুক্তক দৃষ্টান্তমূলক আইনগত শাস্তি বিহাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ঘিলামৰাৰ সচেতন মহলে । 

