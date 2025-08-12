ঘিলামৰা উন্নয়ন খণ্ডত কমিচনভোগীৰ দৌৰাত্ম্যঃ  গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়কৰ উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী কেমেৰাত

ডিজিটেল সংবাদ ঢকুৱাখনা: নির্লজ আৰু নিৰ্দয়ভাবে দৰিদ্ৰ জনতাক লুটি পুতি খাইছে ঘিলামৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ একাংশ অৰ্থলোভী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। "অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল"ত পঞ্চায়তখনত সংঘটিত পৰ্বতসম অনিয়মৰ বাতৰি ধাৰাবাহিকভাবে প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত এগৰাকী দুৰ্নীতি পৰায়ন কৰ্মচাৰীয়ে মুকলি ভাবেই উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে।
উন্নয়নখণ্ডটোৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ ঘিলামৰা পঞ্চায়তৰ গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়ক লেখন কুলিয়ে পঞ্চায়তখনৰ একাংশ জবকাৰ্ডধাৰীয়ে কামৰ ডিমাণ্ড দিবলৈ উপস্থিত হয় কাৰ্য্যালয়ত। দৰিদ্ৰ জবকাৰ্ডধাৰীসকলে অভিযোগ কৰা মতে তেওঁলোকৰ পৰা ডিমাণ্ড দিয়াৰ নামত উৎকোচ দাবী কৰিছিল কুলিয়ে।
সেই অনুসৰি দুগৰাকী দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীয়ে কুলিক নগদ ধন আদায় দিয়াৰ দৃশ্য এগৰাকী ব্যক্তিৰ গোপন কেমেৰাত বন্দী হয়। বিষয়তো সামাজিকমাধ্যম যোগে ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে ঢকুৱাখনা সমজিলা প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়।
প্ৰশাসনে এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয় সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰা বুলি জনা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সীমাহীন দুৰ্নীতি বিত্তীয় অনিয়মৰ ভূ-স্বৰ্গলৈ পৰিণত হোৱা ঘিলামৰা উন্নয়ন খণ্ডত সংঘটিত কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জিলা আৰু সমজিলা প্ৰশাসনে কোনো প্ৰশাসনিক তদন্ত কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই।পৰিণতিত উৎকোচ সংগ্ৰহৰ এনেদৰে মুকলি বজাৰে গ্ৰাস কৰিছে উন্নয়ন খণ্ডটোক।