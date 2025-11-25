অবৈধ জুৱা খেলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান

ডিজিটেল সংবাদ,পৰ্বতঝোৰাঃ জুৱা খেলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান চলাই। এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে ৪টা জুৱাৰীক আটক কৰে।
উল্লেখ্য যে, প্ৰাপ্ত খবৰৰ ভিত্তিত হৰিয়াৰখুটি অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। ইপিনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই চক্ৰটোৱে গোপনে লাখ লাখ টকাৰ জুৱা খেল খেলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।
তাৰোপৰি আটকাধীন জুৱাৰী কেইটা ছইফুল ৰহমান, ছাইদুল প্ৰধানী, মনিছুৰ ইছলাম, ছামিনুৰ ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা নগদ ধন আৰু জুৱা খেলৰ সামগ্ৰীও উদ্ধাৰ কৰিছে।
প্ৰাণিধানযোগ্য যে বৰ্তমানে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।