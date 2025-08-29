চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

সোণাৰিত ''ভোট চোৰ-চকী এৰক’’ শীৰ্ষক সভাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ

বিজেপি দলত গৰু চোৰৰ লগতে ভোট চোৰো আছে। অসমৰ ৰাইজে এতিয়া এই কথা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে। 

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
210

ডিজিটেল সংবাদ, সোণাৰি : বিজেপি দলত গৰু চোৰৰ লগতে ভোট চোৰো আছে। অসমৰ ৰাইজে এতিয়া এই কথা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে। 

চৰাইদেউত শুকুৰবাৰে এইদৰে শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি দলক কটাক্ষ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি তথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। “ভোট চোৰ-চকী এৰক” শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংসদ গগৈয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ অপশাসন, ভুৱা-প্ৰতিশ্ৰুতি আদিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কয় যে, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত ভোট চুৰি কৰি শাসনৰ গাদীত বহাতো কেনে বিপদজনক সেইয়া দেশবাসীয়ে আজি দুৰ্ভাগ্যজনকভাবে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলগীয়া হৈছে। 

কেন্দ্ৰত বিজেপি নেতৃত্ব যেনেদৰে অহংকাৰী-স্বেচ্চাচাৰী হৈ পৰিছে, তেনেদৰে ৰাজ্যতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী চূড়ান্তভাৱে দাম্ভিক-অহংকাৰী-স্বেচ্চাচাৰী হৈ কামকাজ পৰিচালনা কৰিছে। ভোটাৰ ৰাইজৰ ভোটৰ মূল্য এতিয়া বিজেপি চৰকাৰখনে দিব নিবিচাৰে। 

সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বিগত ২০১৮ বৰ্ষত এনআৰচিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত ৪০ লাখ লোকৰ নাম বাদ পৰি ৰোৱা ঘটনাটো উনুকিয়াই কয় যে, বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকক সন্দেহ আৰু শংকাৰ মাজত জীয়াই থাকিবলৈ বাধ্য কৰিছে। 

বহু গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোক এনআৰচিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, তেওঁলোকক আমি ন্যায় দিব লাগিব। বিজেপিয়ে ঐতিহাসিক অসম চুক্তিক অপমান কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলৱৎ কৰিছে। স্বয়ং দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসম চুক্তিক নস্যাৎ কৰাৰ প্ৰধান পৃষ্ঠপোষক। 

বিজেপি চৰকাৰখনে অসমৰ ভাষিক সংখ্যালঘু লোকক ভয় আৰু আতংকময় পৰিবেশলৈ ঠেলি দিছে। এইখন চৰকাৰে জাতি-মাটি-ভেটিৰ কথা কয়, কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰখনেই যেনেকৈ ভাষিক সংখ্যালঘু লোকক উচ্ছেদ কৰিছে, তেনেদৰে আদিবাসী চাহ শ্ৰমিক, খিলঞ্জীয়া লোককো উচ্চেদ কৰিছে। 

এই উচ্ছেদ কাৰ্যৰ প্ৰধান কাৰণ দুটা। প্ৰথমটো কাৰণ, আদানি আৰু আম্বানিক মাটি বিক্ৰী কৰা আৰু দ্বিতীয় কাৰণটো হ’ল নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত চাহ বাগান খোলা, ৰিজৰ্ট স্থাপন কৰা। 

চাহ বাগান, ৰিজৰ্ট আদি স্থাপনৰ জৰিয়তে ক’লা ধন বগা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যুক্ত হৈ থকা বুলি দাবী কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে, পূৰ্বতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ক’লা ধন বিদেশৰ পৰা ঘূৰাই অনা হ’ব বুলি দম্ভালি মাৰিছিল। কিন্তু এতিয়া ক’লা ধনৰ সন্দৰ্ভত মোদীৰ বক্তৱ্য লঘু আৰু বিপৰীত। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য সদায়ে পৰিস্থিতি অনুসৰি সলনি হৈ থাকে বুলিও কটাক্ষ কৰে সাংসদ গগৈয়ে। অতি সম্প্ৰতি গুৱাহাটী মহানগৰৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাক লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমৰ বান সমস্যা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খান্দিলেই সমাধান হ’ব বুলি যি সমাধান সূত্ৰ দিছিল সেই সূত্ৰ ক’ৰবাত প্ৰযোজ্য হোৱাৰ উদাহৰণ দিয়ক। 

গৃহমন্ত্ৰীৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্য়োগ প্ৰশমন বিভাগটোৱে দেশৰ আন ৰাজ্যত বানপানীৰ সময়ত যি ধৰণেৰে কেন্দ্ৰীয় সাহায্যৰ পুঁজি মোকলাই দিয়ে, তেনেদৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো পৰ্যাপ্ত সাহায্য আদি মোকলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। প্ৰয়োজন হ’লে অধিক পুঁজি মোকলাই দিয়াৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। 

কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে বানপানী তথা আন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় সাহায্য আদি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃপণালি কৰে। বানপানী, কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে হোৱা ক্ষয়-ক্ষতি সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈকো দাবী জনায় গৌৰৱ গগৈয়ে। 

অসমৰ গৰাখহনীয়া অসমবাসীৰ বাবে এক ডাঙৰ, প্ৰত্যাহ্বানমূলক সমস্যা হৈ থিয় দিছে বুলি কৈ অসমৰ বানপানী, গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পদক্ষেপ ল’ব লাগে বুলি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰে। 

সংবাদমাধ্যমৰ আগত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে, অসমৰ আন্তঃগাথনি নিৰ্মাণৰ নামত বৃহৎ বনাঞ্চল, পাহাৰ আদি কাটি পেলোৱা হৈছে। প্ৰকৃততে অসমত আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন হোৱা নাই, পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসাম্যযুক্ত উন্নয়ন হোৱা নাই, ঠিকাদাৰকেন্দ্ৰিক উন্নয়নহে অসমত হৈছে। 

য’ত ডাঙৰ ঠিকাদাৰ আছে, তাতেই কাম হৈছে কেৱল লুণ্ঠনৰ স্বাৰ্থত। সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ সমস্যাৰাজিৰ কোনো সমাধান হোৱা নাই বুলি উনুকিয়াই দি সাংসদ গগৈয়ে অনাগত সময়ত ইয়াতকৈয়ো অধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰে আৰু ইয়াক লৈ কংগ্ৰেছ দল যথেষ্ট চিন্তিত বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে, ইয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে পৰিকল্পিত বিজ্ঞানসন্মত আচঁনি যুগুত কৰিছে। 

আগন্তক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে, মিত্ৰতা মানেই কেৱল নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতাৰ বাবে আসনৰ দৰদাম নহয়। প্ৰকৃতপক্ষে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত সাংগঠনিক ভেঁটি কিমান সবল, নিৰ্বাচনীত বিজয়ী হোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দফা, চৰ্ত আদিৰ বাস্তৱ ভিত্তি আছে নে নাই সকলো পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যালোচনা কৰাৰ অন্ততহে আসনৰ বুজাবুজি হ’ব পাৰে। 

কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই আসন দাবী কৰাতো অযুক্তিকৰ। নিৰ্বাচনী মিত্ৰতাৰ নামত আসন দাবী কৰি কোনো পূৰ্বচৰ্ত আৰোপ কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলিও কয় গগৈয়ে। 

তেনেদৰে হকে-বিহকে সমালোচনা আদি কৰি পৰিৱেশ অস্বস্তিকৰ কৰাতোও বেয়া বুলিও গগৈয়ে কয়। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে সাংসদগৰাকী। 

উল্লেখ্য যে, আজি আয়োজিত সংবাদমেলত অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে, পূৰ্বতেও অসমলৈ বহু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীবৰ্গৰ আগমন ঘটিছিল, বহু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি গৈছিল। 

কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে বাস্তৱ ৰূপ নাপালে, প্ৰস্তাৱিত আচঁনি ৰূপায়ণত ব্যৰ্থ হয়। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী হিচাবে অমিত শ্বাহৰ দায়িত্ব সৰ্বাধিক বুলি উনিকিয়াই বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় যে, অসম চুক্তি ৰূপায়নৰ দিশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পিঠি দিছে। 

আনকি শেহতীয়াকৈ সংসদৰ মজিয়াত অসম চুক্তি ৰূপায়নৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ নহয় বুলি মন্তব্য কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা পলায়ন কৰিব বিচাৰিছে বুলিও কয় শইকীয়াই। এইয়া ঐতিহাসিক অসম চুক্তিৰ প্ৰতি বিজেপি চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰা চূড়ান্ত অপমানজনক স্থিতি বুলি উল্লেখ কৰি ইয়াৰ বাবে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হিচাপে অগপ দলে কৈফিয়ৎ তলৱ কৰিব লাগে বুলিও কয় শইকীয়াই। 

তেওঁ কয় যে, ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ পৰিশেষত সম্পাদন হোৱা অসম চুক্তিখন ৰূপায়নৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰণালয়ৰ দায়িত্ব থাকিব বুলি স্পষ্টৰূপত লিপিবদ্ধ হৈ থকাৰ পাছতো স্বয়ং লোকসভাৰ মজিয়াত ওলোটাখৰ মাৰিলে বিজেপিয়ে। অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বেলিকা বিজেপি চৰকাৰখনে বাৰম্বাৰ বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বিজেপিক অগপ দলে মুকলিকৈ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে বুলি কয় বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে। 

অগপ দলে নিজকে আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনৈতিক দল ৰূপে দাবী কৰি থকাৰ পাছতো অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত কিয় অগপই বিজেপি দলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নবোৰ কৰিব পৰা নাই বুলিও কটাক্ষ কৰে। অসমত ৫০ টাকৈ ডাঙৰ পুখুৰী খান্দি দিলেই বান সমস্যা দূৰ হ’ব বুলি কোৱা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দিনতেই অসমৰ জলসম্পদ বিভাগটোও নিধিৰাম চৰ্দাৰলৈ পৰ্যবসিত হ’ল। 

অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ ৰিভাৰ ৰিচাৰ্ছ ইনষ্টিটিউটৰ নিজা মাটিত এতিয়া কেইবামহলীয়া পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলৰ দৰে ব্যৱস্থা থকা কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে। অসমৰ বানপানী, নদী পৰ্যবেক্ষণৰ গৱেষণাৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থাই নাই। 

গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বিজেপিৰ, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও অসাৰ হৈয়ে ৰ’ল। আচলতে বিজেপি চৰকাৰখনে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ কৌশলেৰে আৰঁত ৰাখি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি, তথাকথিত উন্নয়নৰ চমক দিয়াত নামিছে। 

অসমৰ গুৱাহাটীখনক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আনি আজিও স্মাৰ্টচিটি কৰিব পৰা নাই গুৱাহাটীক। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি থকা উচ্ছেদ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই কয় যে, বিগত সময়ত অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে তিনি লাখ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ যি ঘোষণা কৰা হ’ল, সেইয়া আদানি-আম্বানিৰ স্বাৰ্থৰ বাবেই নেকি, সেই বিষয়বোৰও পোহৰলৈ আহিব লাগে। 

অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকক বলপূৰ্বকভাবে যি দৰে পৰ্বতঝোৰাত, বৰদোৱা, কাৰ্বি আংলং, ডিমাহাচাও, মিকিৰ বামুণী গ্ৰাণ্ট আদিত উচ্ছেদ কৰি বিজেপিয়ে থলুৱা লোকক গৃহহীন কৰিলে সেই বিষযটো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে স্থিতি স্পষ্ট কৰক বুলি দাবী কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈকো এতিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ এজেণ্টক ধন দি সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলগীয়াৰ দৰে এক পৰিৱেশ বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক্ষোভ উজাৰে বিৰোধী দলপতি শইকীয়াই। 

ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন অনুসাৰে অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত হোৱাৰ যি প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে, সেইয়া পৰিকল্পিতভাৱে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে নস্যাৎ কৰাত নামি পৰিছে। অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকক নিৰাপত্তা দিয়াৰ সলনি বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ দৰে পন্থা লৈছে হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে। 

উল্লেখ্য যে আজিৰ সংবাদমেলত চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উৎপল গগৈয়ো উপস্থিত আছিল। উল্লেখ্য যে, আজি দুপৰীয়া সোণাৰি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত ভোট চোৰ-চকী এৰক-শীৰ্ষক সজাগতা সভাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি দলীয় কৰ্মীক উদ্দেশি ভাষণ প্ৰদান কৰে। 


মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক ক্ষমা খোজাৰ দাবী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ

বিজেপি মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কংগ্ৰেছ দলটোক জন্তু বুলি ৰাজহুৱাভাৱে কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। বিৰোধী দলপতি গৰাকীয়ে কয় যে, এটা ঐতিহাসিক ৰাজনৈতিক দল হিচাপে কংগ্ৰেছৰ সুকীয়া আৰু মৰ্যদাপূৰ্ণ ইতিহাস আছে। 

ইয়াৰ পাছতো অসমৰ এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী হিচাপে অশোক সিংহলে কংগ্ৰেছ দলটোক জন্তুৰূপে অভিহিত কৰাতো অৰুচিকৰ, অভদ্ৰতাৰ পৰিচায়ক। মানসিক ভাৰসাম্যহীন হ’লেহে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি বিৰোধী দলপতি শইকীয়াই কয় যে, দেশৰ বাবে স্বাধীনতা অনা ৰাজনৈতিক দলটোক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যোৱাটো অসমৰ বাবেই দুৰ্ভাগ্যজনক। 

দেশৰ স্বাধীনতা যদি কংগ্ৰেছ দলে নানিলেহেতেঁন তেন্তে বৃটিছৰ অধীনত অশোক সিংহলৰ দৰে মানুহবোৰে জন্তুতকৈয়ো অধম জীৱন-যাপন কৰিবলগীয়া হলহেঁতেন। ভাৰতীয় সংবিধানৰ নামত শপত লোৱাৰ পাছত এজন নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিয়ে কংগ্ৰেছক জন্তুৰ লগত তুলনা কৰাতো গুৰুতৰ অপৰাধ আৰু অপমানজনক কথা। 

ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ জনগণৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰক। তদুপৰি মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থাত অনুশাসনমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে আইনজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰা বুলিও বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয়। 

অশোক সিংহলৰ দৰে চূড়ান্ত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক লৈ এনে কটু মন্তৱ্য কৰাতো ভাল কথা নহয় আৰু ভৱিষতে এনেকুৱা মন্তৱ্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈকো সকীয়াই দিয়ে শইকীয়াই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি বিৰূপ মন্তৱ্য কৰাৰ বাবে অশোক সিংহলক ক্ষমা খুজিবলৈকো দাবী জনাই বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই।

গৌৰৱ গগৈ