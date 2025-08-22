চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কাৰ্বি আংলঙত অবাধ লুণ্ঠনৰ অভিযোগ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী গৌৰৱ গগৈৰ

কাৰ্বি আংলঙৰ পানীমুৰা ৰেঞ্জত অবৈধ শিলৰ খনন সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ কাৰ্বি আংলঙৰ পানীমুৰা ৰেঞ্জত অবৈধ শিলৰ খনন সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে। পত্ৰখনৰ জৰিয়তে গৌৰৱ গগৈয়ে উত্থাপন কৰিছে কেইবাটাও ভয়ংকৰ অভিযোগ। 

পত্ৰখনত সাংসদগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে, যে বৃহৎ পৰিসৰৰ শিল নিষ্কাশন অভিযান ইচি অবিহনে চলি আছে, যাৰ ফলত পৰিৱেশ আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা বিপন্ন হৈছে। শেহতীয়াকৈ কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰতন ইংতিৰ নেতৃত্বত প্ৰাক্তন বিধায়ক জগত সিং ইংতি আৰু হেমছিং টিছ’ৰ তথ্যৰ ওপৰত পত্ৰখনত আলোকপাত কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। দলটোৱে আৰ এছ গান্ধীৰ কোম্পানীটোক নিয়ন্ত্ৰিত শিলৰ খননৰ কামৰ জৰিয়তে ব্যাপক পৰিৱেশ ধ্বংসৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে নেতাগৰাকীয়ে।

পত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে, প্ৰথমে ২০১৭ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৭ বছৰৰ ভিতৰত কুৱেৰী ​​অপাৰেটৰসকলক ৩ লাখ ঘনমিটাৰ শিল উলিয়াবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দা আৰু নথিভুক্ত অভিযোগৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে, ইতিমধ্যে নিষ্কাশন ৮০ লাখ ঘনমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছে— এইয়া অনুমোদিত সীমাৰ ২৫ গুণ বেছি। ইয়াৰ ফলত বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণ হোৱাৰ লগতে ওচৰৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাবে বিপদ আৰু ৰাজ্যিক ৰাজকোষৰ বাবে ৰাজহৰ লোকচান হৈছে।

ইয়াক “সংগঠিত লুণ্ঠনৰ আৰ্হি”ৰ অংশ বুলি অভিহিত কৰি গগৈয়ে ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ডিমা হাছাওত খননৰ ট্ৰেজেডীত ৯ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱা আৰু ২০২৫ চনৰ মে’ মাহত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে সমগ্ৰ অসম আৰু মেঘালয়ত চলি থকা কয়লা ছিণ্ডিকেটৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰা তথ্যক উপস্থাপন কৰে। 

গৌৰৱ গগৈ