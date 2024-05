গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষ অনলাইন ব্যক্তৃত্বানুষ্ঠান..

ডিজিটেল ডেস্কঃ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে বছৰজোৰা বক্তৃতা শৃংখলাৰ অংশ হিচাপে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে ১০০ টা বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমন্ত্ৰণ জনায়। বক্তৃতাৰ বিষয় "INDIA AND HER PROFOUND KNOWLEDGE, DEEPER VISION & WISDOM IN THE LIGHT OF THE TEACHINGS AND INSIGHTS OF SRI AUROBINDO".

উক্ত ব্যক্তৃতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম প্ৰদান কৰিছে। ফৰ্মখনত নিজ তথ্য প্ৰকাশৰ পাছতে তেওঁৰ সৈতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যোগাযোগ কৰিব।