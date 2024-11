'বিশ্ব দৰ্শন দিৱস ২০২৪ '  উপলক্ষে  বক্তৃতানুষ্ঠান সম্পন্ন

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিভাগৰ উদ্যোগত বিশ্ব দৰ্শন দিৱস , ২০২৪ উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফণীধৰ দত্ত সভাগৃহত " Philosophy as Critical Thinking " বিষয়ক এক গাম্ভীয্যপূৰ্ণ বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । দৰ্শন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ড ⁰ আকৈজাম থৈবিছানাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনিৰ আৰম্ভণি ভাষণত তেখেতে বক্তৃতানুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে আৰু সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা হিচাপে দৰ্শন বিষয়ক এটি ৰূপৰেখা আগবঢ়ায়।

অনুষ্ঠানত ড ⁰ জাহ্নৱী ডেকা আৰু ড⁰ পদ্মধৰ চৌধুৰী সম্পাদিত 'Philosophy Footprints' নামেৰে এখন বিভাগীয় বাৰ্ষিক দ্বিভাষিক আলোচনী উন্মোচন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক আৰ এম সিং আৰু নৰ্থ বেংগল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিভাগৰ অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত পাধি বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে ।

অধ্যাপক আৰ এম সিঙে "The Significance of Affectivity and Passivity in Husserl's Analysis Concerning Passive and Active Synthesis" বিষয়ক এক গভীৰ আলোচনা আগবঢ়ায়। অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত পাধিয়ে " Anviksikī in Bharatiya Darśana " বিষয়ক বক্তৃতাত ভাৰতীয় দৰ্শনত সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰাৰ বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়ায়।

বক্তৃতানুষ্ঠানৰ অন্তত দুয়োগৰাকী সমলব্যক্তিয়ে অধ্যাপক, গৱেষক তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে প্ৰশ্নৰ মাধ্যমেৰে আলোচনা আগবঢ়ায় । সভাৰ সমন্বয়ক ড° পদ্মধৰ চৌধুৰীৰ শলাগৰ শৰাইৰে অন্ত পৰা বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰে গৱেষক ছাত্ৰী শিল্পীশিখা পাঠকে।