জুবিনে ন্যায় নাপালে চৰকাৰ, জনসাধাৰণ সকলোৰে বিফলতা হ'বঃ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

- ন্যায়িক আয়োগত সাক্ষ্য প্রদান কৰিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে
- দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ন্যায়িক আয়োগত সাক্ষ্য প্রদান গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ
- প্রকৃত দোষীক চিনাক্ত কৰি উচিত শাস্তি প্রদান দাবী গৰিমা গাৰ্গৰ
- অভিযুক্তসকলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়িক প্রক্রিয়াত দীঘলীয়া কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে
- 'জুবিনে যদি ন্যায় নাপায়, তেতিয়াহ’লে অসমত কোনে ন্যায় পাব' বুলি মন্তব্য গৰিমা গাৰ্গৰ
- 'জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপালে চৰকাৰ, জনসাধাৰণ সকলোৰে বিফলতা'
- 'আসুৰিক শক্তি দমন হ’ব লাগিব, দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগিব'
- 'জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা হওক'
- 'ন্যায়িক ব্যৱস্থা ক্ষিপ্রতৰ হওক' বুলি মন্তব্য গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ