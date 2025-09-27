চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ?

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ গোচৰ। সহধৰ্মিনী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। মেইল যোগে CIDক এজাহাৰ দাখিল কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে।

web ap garima
  • জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ গোচৰ
  • সহধৰ্মিনী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ
  • মেইল যোগে CIDক এজাহাৰ দাখিল কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে
  • এজাহাৰত স্বাক্ষৰ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামি বৰঠাকুৰে
  • জুবিনৰ খুড়াক মনোজ বৰঠাকুৰেও স্বাক্ষৰ কৰে এজাহাৰত
  • ছিংগাপুৰত জুবিনৰ সৈতে থকা সকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ
  • এজাহাৰত নাম উল্লেখ আছে শ্যামকানু মহন্ত, মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ
  • এজাহাৰত উল্লেখ আছে বিত্তীয় খেলি-মেলিৰ প্ৰসংগ
  • এই পৰ্যন্ত ৰেজিষ্টাৰহোৱা নাই পৰিয়ালৰ গোচৰ
  • ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত অকাল মৃত্যু হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ
