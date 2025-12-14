জুবিনৰ মৃত্যুত জড়িত দোষীৰ শাস্তি বিচাৰি সামাজিক মাধ্যমত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ বিশেষ পোষ্ট

ডিজিটেল ডেস্কঃ পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কৰিছে পোষ্ট। জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত জড়িত দোষীক সোনকালে শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সামাজিক মাধ্যমত বহু কথা লিখিলে গৰিমাই।
উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে প্ৰতিজন অসমীয়াই দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আনপিনে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমাই এক পোষ্টযোগে বহু কথা লিখিছে। পোষ্টতোত লিখিছে যে- আমাৰ জীৱনবোৰ সেই দিনটোতেই ৰৈ গ'ল। সকলো থান বান হৈ গ'ল। তোমাৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি ইমান জঘন্য অন্যায় কোনোবাই কেনেকৈ কৰিব পাৰে। কেনেকৈ কি ঘটিছিল সেই অভিশপ্ত দিনটোত আমি নজনালৈকে এই জুইকুৰা বুকুত জ্বলি থাকিব সদায়। অপেক্ষা কৰিছোঁ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত সকলো সোনকালে ওলাই আহক আৰু প্ৰতিটো অসুৰে পৃথিৱীৰ কঠোৰতম শাস্তি পাওক। এনেদৰেই ন্যায় বিচাৰিছে গৰিমাই।