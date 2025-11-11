চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গোসাইগাঁৱৰ পৰা গাঞ্জাসহ ৩ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

গোসাঁইগাঁৱত আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বিৰোধী অভিযান চলায়। আৰক্ষীয়ে উক্ত স্থানৰ পৰা গাঞ্জাসহ ৩ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিওজনকে তদন্ত আব্যাহত ৰাখিছে।

agroni khabar
  • গোসাঁইগাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযানত গাঞ্জাসহ ৩ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
  • অভিযানত জব্দ প্ৰায় ১১ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা
  • এখন স্কুটীত তিনিজনে লৈ আহিছিল গাঞ্জাখিনি
  • আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আনবোৰ খান, আমান আলী আৰু নুৰ ইছলামক
