গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, এগৰাকী বৃদ্ধৰ মৃত্যু...

মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। কালী মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত এই ঘটনা। অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু এজনৰ। দুখন বাইক আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহন জ্বলি ভস্মীভূত। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জনা হোৱা নাই

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
  • মহানগৰীৰহেঙেৰাবাৰীতভয়ংকৰঅগ্নিকাণ্ড। 
  • কালীমন্দিৰৰসমীপতসংঘটিতএইঘটনা। 
  • অগ্নিদগ্ধহৈমৃত্যুএজনৰ। 
  • দুখনবাইকআৰুএখনচাৰিচকীয়াবাহনজ্বলিভস্মীভূত। 
  • অগ্নিকাণ্ডৰকাৰণজনাহোৱানাই। 
  • মৃত্যুহোৱালোকজনৰনামধৰ্মেশ্বৰবণিয়া। 
  • ভাৰাঘৰতকন্যাসন্তানৰসৈতেআছিলবৃদ্ধগৰাকী। 
গুৱাহাটী