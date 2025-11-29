গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, এগৰাকী বৃদ্ধৰ মৃত্যু...

&quot; \u09ae\u09b9\u09be\u09a8\u0997\u09f0\u09c0\u09f0 \u09b9\u09c7\u0999\u09c7\u09f0\u09be\u09ac\u09be\u09f0\u09c0\u09a4 \u09ad\u09df\u0982\u0995\u09f0 \u0985\u0997\u09cd\u09a8\u09bf\u0995\u09be\u09a3\u09cd\u09a1\u0964\u00a0 \u0995\u09be\u09b2\u09c0 \u09ae\u09a8\u09cd\u09a6\u09bf\u09f0\u09f0 \u09b8\u09ae\u09c0\u09aa\u09a4 \u09b8\u0982\u0998\u099f\u09bf\u09a4 \u098f\u0987 \u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964\u00a0 \u0985\u0997\u09cd\u09a8\u09bf\u09a6\u0997\u09cd\u09a7 \u09b9\u09c8 \u09ae\u09c3\u09a4\u09cd\u09af\u09c1 \u098f\u099c\u09a8\u09f0\u0964\u00a0 \u09a6\u09c1\u0996\u09a8 \u09ac\u09be\u0987\u0995 \u0986\u09f0\u09c1 \u098f\u0996\u09a8 \u099a\u09be\u09f0\u09bf\u099a\u0995\u09c0\u09df\u09be \u09ac\u09be\u09b9\u09a8 \u099c\u09cd\u09ac\u09b2\u09bf \u09ad\u09b8\u09cd\u09ae\u09c0\u09ad\u09c2\u09a4\u0964\u00a0 \u0985\u0997\u09cd\u09a8\u09bf\u0995\u09be\u09a3\u09cd\u09a1\u09f0 \u0995\u09be\u09f0\u09a3 \u099c\u09a8\u09be \u09b9\u09cb\u09f1\u09be \u09a8\u09be\u0987\u0964\u00a0 \u09ae\u09c3\u09a4\u09cd\u09af\u09c1 \u09b9\u09cb\u09f1\u09be \u09b2\u09cb\u0995\u099c\u09a8\u09f0 \u09a8\u09be\u09ae \u09a7\u09f0\u09cd\u09ae\u09c7\u09b6\u09cd\u09ac\u09f0 \u09ac\u09a3\u09bf\u09df\u09be\u0964\u00a0 \u09ad\u09be\u09f0\u09be\u0998\u09f0\u09a4 \u0995\u09a8\u09cd\u09af\u09be \u09b8\u09a8\u09cd\u09a4\u09be\u09a8\u09f0 \u09b8\u09c8\u09a4\u09c7 \u0986\u099b\u09bf\u09b2 \u09ac\u09c3\u09a6\u09cd\u09a7 \u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0\u0964\u00a0 &quot;