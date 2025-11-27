জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ নামত ধন সংগ্ৰহ : চাৰিজনক আটক

New Update
- জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ পেড ভাইৰেল।
- ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিজনক আটক ভৱানীপুৰ আৰক্ষীৰ।
- ভৱানীপুৰ বিজেপি মণ্ডল সভাপতিৰ পেড জালিয়াতি কৰি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল আটাইকেইগৰাকীয়ে।
- অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিনয়ন ভূঞাৰ নেতৃত্বত অভিযান।
- ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত এজন পলাতক।
- মংগলবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে দহ হাজাৰ টকা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ।
- এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিজেপি মণ্ডল সভাপতি দিগন্ত চৌধুৰীয়ে।
- ইয়াৰ পিছতে মণ্ডল সভাপতি দিগন্ত চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰিছিল ভৱানীপুৰ থানাত এজাহাৰ।
- ইতিমধ্যে বজালী আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত।